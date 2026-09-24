La gran sorpresa de Audax Italiano para buscar el golpe ante Colo Colo en la Copa Chile

El elenco audino alista una novedad de cara a la revancha de este viernes por los octavos de final del certamen chileno.

Una apretada serie está disputando Colo Colo ante Audax Italiano en la Copa Chile, llave que se cierra este viernes en el estadio Nacional.

Albos y audinos jugaron el pasado martes en el choque de ida y empataron 0-0, por lo que todo se definirá mañana en Ñuñoa, donde el ganador clasificará a cuartos de final.

El entrenador de los itálicos, Patricio Graff, tiene preparada una gran novedad de cara al encuentro frente a Colo Colo y hará un cambio impensado en su equipo titular.

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Pedro Garrido será la gran sorpresa de Audax Italiano ante Colo Colo

El estratega argentino de Audax tomó la decisión de cambiar al arquero, ya que irá de la partida el joven Pedro Garrido, según reportó la periodista de TNT Sports Andrea Hernández.

El golero de 22 años tendrá la misión de reemplazar a Tomás Ahumada, quien estuvo en el compromiso de ida ante Colo Colo y que es el titular en el elenco de La Florida.

Pedro Garrido será el arquero en Audax ante Colo Colo. Foto: Hernan Contreras/Photosport

Pedro Garrido, formado en Universidad de Chile, ha tenido escasa participación en la temporada 2026, puesto que apenas suma 180 minutos en cancha, en dos partidos jugados en la propia Copa Chile.

Audax quiere dar el golpe y aprovecharse del dubitativo momento de Colo Colo, que no sabe de victorias desde hace tres partidos seguidos.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.