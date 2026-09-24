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Juegos Suramericanos

Medallero Juegos Suramericanos 2026: Team Chile hace historia y supera registro en Santa Fe

La delegación nacional sigue cosechando medallas en Argentina y ya superó el registro conseguido en Asunción 2022.

Por Carlos Silva Rojas

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Valentina Toro le dio un oro a Chile en karate.
© Santiago Bahamonde - Team ChileValentina Toro le dio un oro a Chile en karate.

El Team Chile sigue con su gran rendimiento en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y este jueves la delegación nacional hizo historia.

El representativo chileno se llenó de oro en la presente jornada y superó el registro conquistado en Asunción 2022, porque ya lleva 39 presas doradas en Argentina, una más que en el certamen pasado.

La jornada estuvo marcada por las victorias de Valentina Toro y Tomás Freire en karate; Valentina Barrientos en los 800 metros del atletismo; y María José Mailliard y Paula Gómez en el canotaje.

El Team Chile está en el quinto lugar del medallero y suma un total de 145 preseas, repartidas en con 39 oros, 47 platas y 59 bronces.

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