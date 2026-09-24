El deportista nacional se quedó con nueva presa dorada para el Team Chile en el kayak slalom paralelo.

El Team Chile sigue sumando medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe. Ahora en las aguas trasandinas, se adjudicó la categoría de kayak slalom paralelo logró conquistar el 36° oro y con magistral presentación.

El kayakista superó al brasileño Murillo Sorgetz en la modalidad de slalom paralelo y así se permitió que una vez más se escuchara el himno al otro lado de la Cordillera.

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Definición que no estuvo exenta de polémicas ya que los jueces tardaron más de lo imaginado para poder definir las faltas que tuvo el rival de Andraz.

“Fue una definición muy tensa. Fueron los 20 minutos más estresantes de mi vida esperando si era oro o plata. Había mucho viento y fui seguro a cada puerta, mi rival fue al límite y tuvo una penalidad. Finalmente se la confirmaron y me dejó arriba en el podio”, confesó emocionado a CDO.

La emotiva dedicatoria de Andraz Echeverría: “Para mi abuelo en el cielo”

Las emociones estuvieron a pulso durante la jornada y Andraz Echeverría emocionó a todos los hinchas chilenos que siguen cada minuto lo que pasa en los Juegos Suramericanos.

Es que el kayakista se tomó un minuto para recordar a los que siempre lo apoyaron y dejó una especial dedicatoria.

“Se lo dedicó a mi abuelo que me enseñó a remar. Él está en el cielo y se lo dedicó a él. Estoy seguro que hoy sería el más feliz con este oro (…) Es una ayuda increíble poder ganar el oro. También para mi familia, esposa, hijos, abuela y tíos”, sentenció el deportista de oro.