Los Juegos Suramericanos no pagan directamente por medalla, pero el Team Chile puede recibir incentivos estatales según el logro obtenido.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo entregan medallas a los integrantes del Team Chile, sino que también pueden significar un incentivo económico estatal para los deportistas que consiguen determinados resultados.

Según el Instituto Nacional de Deportes (IND), este beneficio corresponde al Premio por Logro Deportivo, destinado a deportistas federados por sus actuaciones en competencias internacionales. Los Juegos Odesur se disputan en Argentina entre el 12 y el 26 de septiembre.

Santiago, 30 de octubre de 2023 Atleta chilena Martina Weil debuta en Santiago 2023 en 400 metros femenino.

¿Cuánto dinero recibe un chileno por ganar oro en los Odesur?

Para los Juegos Sudamericanos y Parasudamericanos, la normativa establece un premio de 100 UTM para los logros individuales y de 200 UTM para los colectivos.

De acuerdo con el valor de la UTM considerado en la información publicada por T13, 100 UTM corresponden a poco más de $7 millones, mientras que 200 UTM duplican ese monto.

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Es importante aclarar que no se trata de un premio que entregue directamente la organización de los Juegos Odesur. El beneficio corresponde al incentivo contemplado por el Estado chileno y los deportistas deben realizar la respectiva postulación.

Además, existe un plazo máximo de 90 días desde la obtención del logro para solicitar este reconocimiento económico.

El monto aumenta para Mundiales y Juegos Olímpicos

El Premio por Logro Deportivo contempla montos diferentes dependiendo de la competencia.

En el caso de un Campeonato Mundial, el incentivo llega a 250 UTM para un logro individual y 500 UTM para uno colectivo.

Mientras que para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, las cifras aumentan a 800 UTM en logros individuales y 1.600 UTM en colectivos.

Los montos están establecidos en la normativa asociada al Decreto Supremo N°26 de 2023 del Ministerio del Deporte.

En resumen…