El DT de la Roja Sub 20 analizó lo que fue perder la final de los Juegos Sudamericanos ante Venezuela.

La selección chilena femenina Sub 20 cerró de manera amarga su participación en los Juegos Suramericanos. El equipo dirigido por Luis Mena solo se pudo traer la medalla de plata, esto tras caer vía penales ante Venezuela en la gran final.

Este nuevo revés en el proceso del ex defensor al mando del equipo de todos pone nuevamente en tela de juicio su labor como entrenador. Y es que el formado en Colo Colo ya suma varios traspiés en la Roja.

En la Copa América 2025 no pasó de la fase de grupos y no logró clasificar ni a loas Juegos Panamericanos ni al Mundial del 2027. Por lo mismo, era importante escuchar su voz tras sumar otra amargura en su etapa como DT del equipo de todos.

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Luis Mena habla tras perder la final de la Juegos Sudamericanos

Luego de caer ante Venezuela el DT de la Roja aseguró que “estoy muy orgulloso de cada una de las jugadoras que tuvieron la oportunidad de disputar este torneo. Fue un torneo muy lindo. Lo empezamos de muy buena manera y lo terminamos de una manera que no la esperábamos”.

“Esta es una selección que se armó sobre la marcha. Normalmente se tienen muchas dificultades para poder armar las selecciones sub 20, producto de que muchas de estas jugadoras ya están insertas en los planteles profesionales”, añadió.

Luis Mena no pudo traerse el Oro de los Odesur 2026 con la selección chilena femenina. | Foto: ANFP.

En ese sentido, el multicampeón afirmó que “no tuvimos tantos microciclos para poder trabajarlo, pero la idea que quisimos llevar a cabo la captaron muy rápido y eso me pone también muy contento. Se armó un grupo muy bonito de grandes jugadoras, pero también de grandes personas, y eso creo que es muy valorable. Eso la gente no lo ve, pero creo que hoy día también dejaron el nombre de Chile muy alto a nivel de fútbol femenino”.

Sobre su trabajo en el fútbol femenino, Mena avisó que “sé que muchas veces la gente está ansiosa de resultados, pero los resultados también van de la mano de un proyecto deportivo que lo estamos llevando a cabo y está dando frutos. A esta Sub 20 nunca le había ido tan bien a nivel competitivo. La sub 17 ya clasificó al Mundial y de a poco se van dando los frutos”.

“Más allá de los resultados que, obviamente, la gente necesita, nosotros también hemos visto muchas jugadoras que seguramente se van a ir sumando de a poco a nuestra selección adulta y que van a ser el futuro para nuestra selección”, concluyó.

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En síntesis