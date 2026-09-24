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Selección chilena

Carla Guerrero cuenta su gran pena con Luis Mena en la selección chilena: “Ni siquiera me vio”

Carla Guerrero se retiró de fútbol y señala que le quedó la espina de no haberse podido despedir de buena forma de la Roja.

Por Felipe Escobillana

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Carla Guerrero fue un símbolo de la selección chilena femenina
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTCarla Guerrero fue un símbolo de la selección chilena femenina

Carla Guerrero fue una de las jugadoras emblemáticas de la selección chilena femenina durante muchos años. Por eso a pocos días de haber anunciado su retiro del fútbol profesional, señaló la espina que le quedó clavada.

Es con Luis Mena, entrenador de la Roja, que no le dio la oportunidad de haber demostrado que pudo tener un “last dance” con la camiseta a la que tanto le dio.

“Nunca se me dio esa oportunidad de volver a la selección o de que sabes que este es tu último partido. Me dolió no tener un buen cierre de selección”, señaló en charla con el programa “Cortita y al pie”.

Piensa que por su trayectoria debió haber tenido la chance de despedirse del seleccionado nacional. “Personalmente yo creo que me lo merecía, porque creo que lo que yo hice por la selección fue algo muy importante. Creo que lo merecía”, detalla.

Carla Guerrero fue referente por muchos años de la selección chilena femenina

Carla Guerrero fue referente por muchos años de la selección chilena femenina

“Yo sé que hubo un cambio de entrenador y todo eso, y que pasa por un tema de que si te gusta o no la jugadora. Yo lo entiendo, porque puede pasar. Pero creo que hubiese sido lindo que me dijera ‘mira, te voy a llamar, te voy a ver, y si no me gusta ya esta’. Pero él (Luis Mena) ni siquiera me vio“, declaró.

El futuro de Carla Guerrero: formar jugadoras

Ahora Carla Guerrero se enfoca en lo que será el futuro, pues quiere seguir ligada al fútbol como entrenadora. Entiende eso sí que debe ir paso a paso.

“Sí me gustaría empezar de las niñas más chicas a las más grandes, para ir agarrando como experiencia”, manifestó en el espacio de fútbol femenino.

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Además explica que su meta es bastante alta, ya que como entrenadora quiere repetir lo que hizo como jugadora y levantar el nivel de la Roja.

“Quiero llegar a la selección y yo quiero ir nuevamente a un Mundial, yo quiero que la selección llegue a unos Juegos Olímpicos nuevamente“, es la intención de La Jefa.

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