Las alertas meteorológicas hicieron suspender varias actividades en Argentina, donde el fútbol se cambia para el lunes.

La selección chilena no podrá completar un fin de semana perfecto en los Juegos Suramericanos 2026, porque la Roja femenina vio suspendido su partido por el paso a las semifinales y la pelea por las medallas.

Las dirigidas por Luis Mena debían chocar esta tarde ante Paraguay, pero el clima le jugó una mala pasada, porque la organización decidió suspender la actividad deportiva.

Esto, por una Alerta Naranja con tormentas fuertes, por lo que se decidió reprogramar el partido de la Roja, teniendo que esperar todo un día más el paso a la ronda de los cuatro mejores.

“Debido a la Alerta Naranja por tormentas en Santa Fe, la organización del torneo reprogramó el compromiso de La Roja Femenina 🇨🇱 Sub-20 ante Paraguay 🇵🇾 para mañana lunes 21 de septiembre a las 10:00 hrs”, detallaron.

La Roja necesita un punto para meterse a la definición por el oro. Foto: Comunicaciones FFCh.

Alertas meteorológicas interrumpen los Suramericanos

Desde las autoridades de Argentina confirman que se están suspendiendo las actividades de la jornada del domingo por alertas meteorológicas, que no sólo afectan al fútbol.

El medio Olé destaca que encendió una alerta en Santa Fe, Rafaela y Rosario, por lo que se han tomado desiciones con el Rugby 7 y el Fútbol, quienes reprogramarán sus fechas para el lunes.

Esto también dejará en suspenso una clasificación de la Roja a la definición por la medalla de oro del fútbol femenino, donde sólo le resta un punto para acceder a la gran final.

Lo que también tendrá lugar para el fútbol masculino, que avanzó a semifinales, pero debe conocer su lugar en su grupo, además de cómo se termina la otra zona para conocer su rival definitivo.

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