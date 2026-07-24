La descendiente del recordado goleador de Wanderers y Colo Colo se lució en el amistoso ante la Albiceleste.

Bien dicen que lo que se hereda no se hurta. Es lo que puede decir Catalina Muñoz, quien brilló en el amistoso de Chile y anotó tres goles ante Argentina. Su padre Carlos está chocho.

La Roja femenina Sub 17 se prepara de cara a la Copa del Mundo de la categoría, la cual se disputará este año en Marruecos. Por esta razón, las nacionales disputan duelos de nivel para poder llegar de la mejor manera a ese importante desafío.

Muñoz se lleva la pelota

Chile Sub 17 saltó a la cancha para medirse a su similar de Argentina. Las dirigidas por Vanessa Arauz jugaron en el Complejo de Alto Rendimiento (CAR) José Sulantay Silva, bautizado así en honor al fallecido entrenador de La Roja Sub 20 masculina en Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

Pese a que la victoria fue para la Albiceleste por 4-3, todos las miradas se las llevó Catalina Muñoz. La jugadora de Colo Colo se llevó la pelota para la casa al anotar en tres oportunidades ante el país vecino, demostrando las grandes condiciones que ya ha lucido en Macul.

Su primer gol fue definiendo de zurda al primer palo de la arquera argentina. En el segundo hizo gala a su potencia, imponiéndose a la defensa y haciéndole un globito a la portera rival. Finalmente, el tercer tanto del partido fue de lanzamiento penal.

La jugadora de 16 años sigue mostrando que lleva el fútbol en la sangre. Claro, es hija del recordado Carlos Muñoz, quien supo romper redes con las camisetas de Santiago Wanderers y Colo Colo, entre otros. Carlitos hoy quema sus últimos cartuchos en Santiago Morning, mientras su regalona comienza a brillar con luces propias.

Pese a la derrota, la presentación de Chile y sobre todo la de Muñoz, dejó sensaciones positivas. Este tipo de encuentros son para corregir errores y pulir lo bueno. El Mundial Sub 17 femenino será desde el 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026. La Roja tendrá un duro grupo ante España, México y Australia.