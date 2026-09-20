Un video muestra la competencia en los azules, donde tanto el argentino como su ayudante salieron con aplausos.

Universidad de Chile mostró a sus hinchas la última patita de la celebración del plantel en Fiestas Patrias, con un técnico Fernando Gago que sorprendió jugando al emboque.

La publicación en las plataformas digitales del club muestra a jugadores de los planteles masculinos y femeninos, además de funcionarios y el staff técnico del argentino participando.

Por lo mismo, sorprendió Gago, además de su ayudante, Fabricio Coloccini, quienes demostraron habilidad con el emboque, siendo el DT argentino quien se llevó los aplausos.

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El emboque puso a prueba al plantel de la U

El emboque es un clásico en Chile y en las Fiestas Patrias también fue un juego que no se dejó en el olvido en la fonda que hicieron en el CDA, aunque fue una semana antes de las celebraciones.

Pero los que se llevaron los aplausos fueron Fernando Gago y Fabricio Coloccini, quienes sacaron chapa de expertos a la hora de embocar, llevándose los aplausos de sus dirigidos.

Otro fue Eduardo Vargas, quien demostró ser goleador dentro y fuera de la cancha, aunque el que sacó risas fue el venezolano Bianneider Tamayo, quien no pudo.

Mira el video: