Entre las lesiones y bajas por llamados a sus selecciones, los azules preparar un partido clave de la próxima semana. Copa Chile a la vista, con duro rival.

U de Chile dejó atrás el descanso en semana de Fiestas Patrias y el pasado viernes volvió a los entrenamientos. Ahí, las jornadas estuvieron marcadas por la situación de Charles Aránguiz, quien viene trabajando para superar su lesión.

El Príncipe no descansó entre lunes y miércoles de días libres, entrenando en solitario en el CDA, tal como reportó RedGol. El posible desgarro lo tiene entre algodones, lo que cada vez lo aleja más del duelo de Copa Chile ante Everton.

Esta vez, ya con todo el plantel preparando el partido del jueves próximo, en Viña, el panorama del campeón de América no mejora. El Príncipe “se ha mantenido entrenando en diferenciado, por lo que es duda ante los ruleteros”, reportó el medio Emisora Bullanguera.

Las bajas que complican a U de Chile

U de Chile ya piensa en el desafío ante Everton, en Copa Chile, donde Fernando Gago se las debe arreglar para dar con su equipo estelar. Charles Aránguiz sigue sin mejorar de su lesión, por lo que hasta ahora es baja pese a su esfuerzo por entrenar en días libres.

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A la exclusión del Príncipe (hasta ahora), se suman las bajas confirmadas para el duelo ante Everton de Marcelo Morales, Agustín Arce y Bianneider Tamayo. Estos tres jugadores irán a sus selecciones en la fecha FIFA.

Pero Charles no es el único lesionado. Lucas Barrera y Elías Rojas también son parte del hospital azul, por lo que tampoco estarán en Viña del Mar, donde la U busca dar el primer golpe con miras a la revancha.

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Los octavos de final de Copa Chile se juegan la próxima semana. U de Chile visita a Everton el jueves 24 de septiembre, a las 20.30 horas, mientras que la revancha será el domingo 27, a las 17.30 en el Estadio Nacional.