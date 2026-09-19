El ariqueño apuntó a los problemas físicos que arrastra durante la temporada para justificar su peor derrota representando a Chile en Copa Davis.

Habrá que buscar en los libros de historia para encontrar una derrota tan humillante para el equipo chileno en Copa Davis como la que sufrió Cristian Garin (133° del ranking ATP) que apenas puso resistencia y cayó ante el español Rafael Jódar (14°).

El ariqueño logró estar en cancha, con suerte, poco más de una hora. Fueron exactamente 65 minutos en los que apenas ganó dos juegos y rápidamente perdió por parciales de 0-6 y 2-6. Una caída que tiene al país al borde de caer del Grupo Mundial.

Pero lejos de esconderse ante tamaña humillación, Cristian Garin dio la cara ante los medios de comunicación y a la hora de justificar su derrota recordó que arrastra lesiones de diversa consideración durante la temporada, además de agregar que este 19 de septiembre no fue su mejor día.

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Garin justifica papelón histórico en Copa Davis

“Rafael viene de un año increíble. Hice lo imposible por estar sano, quería jugar y sentía que estaba con buen nivel. Hoy no me salió nada, me sentí en la cancha totalmente distinto a como venía y obviamente triste, pero así es el deporte”, señaló el ariqueño.

En esa línea, Garin agregó que “hay días, como el mío hoy, que no sale nada y hay que aceptarlo. Duele mucho, pero hay que aceptarlo la verdad”, para luego explicar sobre su rendimiento que “llevo seis, ocho, nueve meses con problemas, en lo personal ha sido bien difícil este último año dentro y fuera de la cancha”.

Para cerrar su explicación, Gago expresó que “estoy decepcionado, triste, me hubiese gustado al menos poder competir a buen nivel. (…) Voy a intentar apoyar a mis compañeros a que ganen el dobles, a ver si el ‘Ale’ (Tabilo) puede ganar, nunca se sabe en el deporte, obviamente es difícil, pero hay chance y hay que ir a buscarlo”.

¿Cuándo volverá a jugar?

Para que Cristian Garin pueda disputar el quinto y decisivo punto de la serie ante Daniel Mérida este domingo 20 de septiembre, deben darse dos cosas. La primera, que Chile gane el dobles y la segunda, que Alejandro Tabilo supere a Rafael Jódar. Misión (casi) imposible.

En síntesis