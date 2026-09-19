Alejandro Tabilo confía en el milagro de Chile ante España en la Davis: “Todavía se puede”

El número 1 chileno perdió ante Daniel Mérida y el equipo de Nicolás Massú tiene que ganar todos sus partidos este domingo para avanzar.

Un duro golpe recibió Chile en el primer día de competencia en la Copa Davis, porque cae por 2-0 ante España, en una serie que se disputa en el Court Central del Estadio Nacional.

La derrota que más dolió este sábado fue la que protagonizó Alejandro Tabilo (28°), quien no pudo aguantar la ventaja y se inclinó ante Daniel Mérida (41°) por 5-7, 6-3 y 6-3.

El equipo de Nicolás Massú pende de un hilo en el certamen por equipos, ya que los europeos están a una victoria de clasificar a las Finales, situación que se definirá este domingo en Ñuñoa.

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Alejandro Tabilo apuesta al milagro de Chile en la Davis

Tras su derrota ante Mérida habló el chileno nacido en Canadá, quien explicó lo sucedido en Ñuñoa, donde de un momento a otro se vino abajo y perdió la ventaja.

“Sentí cambios cuando empezó a llover un poquito, se puso más pesada la cancha y no me corrió tanto la pelota y se me complicó el partido. En el segundo sets tuve pelotas fáciles en la red y me descolocó un poco. Creo que hice un buen partido, pero él también y le salieron unas pelotas buenas”, dijo el zurdo.

Alejandro Tabilo apuesta por una remontada en la Copa Davis. Foto: Photosport

Además, Alejandro Tabilo confía en la remontada este domingo, donde Chile necesita ganar el dobles y los dos singles que restan para conseguir una verdadera hazaña.

“El sábado voy a salir con todo para ganar el dobles e intentar dar vuelta esta serie, porque todavía se puede“, indicó el 28 del mundo.

“Mañana (domingo) es un día muy importante, y si estamos todos unidos, podemos sacar esta serie adelante“, cerró Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo está inscrito con Tomás Barrios para jugar el dobles, el que arranca a las 12:00 horas y tendrá por España a Pedro Martínez con Jaume Munar.