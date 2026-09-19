El equipo de Nicolás Massú enfrenta una serie decisiva en el Estadio Nacional.

Llegó el momento de la verdad para Chile en la Copa Davis 2026. Este sábado 19 de septiembre comienza la serie frente a España, un enfrentamiento que definirá el futuro del equipo nacional en la competencia.

El conjunto capitaneado por Nicolás Massú buscará aprovechar la localía en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional para conseguir uno de los boletos a la fase decisiva del certamen.

La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos: dos individuales durante la primera jornada, un dobles el domingo y otros dos encuentros individuales si son necesarios. El primer equipo que consiga tres triunfos ganará la serie.

Alejandro Tabilo abre la serie.

¿Qué pasa si Chile le gana a España en la Copa Davis?

Si el equipo nacional consigue tres victorias, clasificará al Final 8 de la Copa Davis 2026, instancia en la que se disputará el título del torneo.

Esta fase se jugará en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre. Además, una victoria significaría la tercera participación de Chile en esta instancia final, después de las ediciones de 2023 y 2024.

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¿Qué pasa si Chile pierde la serie ante España?

En caso de que España consiga los tres puntos necesarios para quedarse con la eliminatoria, Chile quedará fuera de la Copa Davis 2026.

De esta manera,el equipo de Nicolás Massú tendrá que volver a disputar los Qualifiers en la edición de 2027 para intentar conseguir nuevamente un lugar en la fase final.

La serie comenzará este sábado desde las 13:00 horas, con Alejandro Tabilo enfrentando a Daniel Mérida. Posteriormente será el turno de Cristian Garin ante Rafael Jódar.

En resumen…