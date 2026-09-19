El arquero caboverdiano se unió a otros foráneos como Fernando Ortiz y Maxi Romero a la hora de explicar típicos dichos chilenos. El meta se sacó un '7'.

Como se ha vuelto una tradición en Fiestas Patrias, las redes sociales de Colo Colo publicaron un test de chilenidad al que sometieron a algunas de sus figuras extranjeras, ya sea del Primer Equipo, Fútbol Joven y Femenino. Entre ellos, estaba Vozinha.

El arquero caboverdiano apareció en este ejercicio junto al delantero Maximiliano Romero, el técnico Fernando Ortiz junto a sus asistentes, la DT Tatiele Silveira o la creativa Estefanía Banini, quienes debieron explicar qué entendían sobre típicas frases nuestras.

Un momento de culto se dio cuando desde las redes de Colo Colo le preguntaban a estas figuras qué significaba la palabra “carrete“, a lo que Vozinha respondió sin dudar “fiesta”, provocando la risa del Tigre quien le decía “esa si la sabés“, lo que generó risas en todos.

Otras palabras que debieron explicar los foráneos albos fueron “dar jugo“, “andar pato“, “fome“, “pasar piola“, “irse al chancho“, “condoro“, “tirar la talla” o “hacerle una paleteada“. Momentos que causaron llamativos dichos y carcajadas en los participantes.

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Los números de Vozinha en Colo Colo

Tras una larga teleserie que marcó su fichaje en el Cacique, el que incluyó una opción para partir a Marruecos que no concretó por la presión ejercida desde Chile, el mejor portero del Mundial 2026 aterrizó en suelo nacional a finales de julio.

Desde su llegada a Colo Colo, Vozinha provocó un efecto colateral importante tanto en las redes sociales del club, como en el marketing y en la internacionalización de los derechos televisivos del fútbol chileno. Dentro de la cancha, ya genera comentarios.

Son tres los juegos que disputó el caboverdiano con la camiseta del Cacique, dos en Liga de Primera y uno por Copa Chile, donde entregó dos vallas invictas y recibió su primer gol en el país, cortesía de Norman Rodríguez, defensa de Concepción.

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¿Cuál será su próximo desafío?

Vozinha será parte de la selección de Cabo Verde para los dos duelos que tendrá por las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones: el viernes 25 de septiembre contra Mali y el martes 29 ante Ruanda.

En síntesis