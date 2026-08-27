“Esto sigue”: La alentadora reacción de Maxi Romero tras confirmarse lesión en Colo Colo

El “Tigre” anotó ante Unión Española pero sufrió la torsión de su rodilla derecha y estará más de lo imaginado fuera de las canchas.

Colo Colo venció por 3-0 a Unión Española y avanzó a los octavos de final de Copa Chile. Además Vozinha debutó y mantuvo el arco en cero. Pero lo que empañó la jornada en el Estadio Nacional fue la lesión de Maximiliano Romero.

El “Tigre” que abrió el marcador ante los hispanos, tuvo que salir en camilla en el minuto 75. El delantero trasandino sintió una molestia en su rodilla derecha y de inmediato se pensó lo peor. Es que el ariete arrastra un alarmante historial de lesiones en dicha zona con dos roturas de ligamento cruzado.

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Por lo mismo, apenas llegó al banco de suplentes de decidió por trasladarlo al camarín para hacer los primeros tratamientos. Finalmente este jueves se realizó los chequeos y se confirmó la torsión en su rodilla. “Esto sigue”, recalcó en sus redes donde recibió el cariño de los hinchas y de sus compañeros. Incluso Vozinha le puso un corazón para apoyarlo en este complicado momento.

Lo que también reflejó un alivio para la interna alba. “Esto fue solo. No hubo ningún contacto. Me dijeron que hizo un giro y sintió el dolor en su rodilla. Había mucha preocupación en la banca de Colo Colo. Pero está mañana se realizaron los exámenes y me indicaron que fue solo un susto. No hay compromiso de la zona ligamentaria”, indicó Dani Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports.

Con dicho reporte se evitó lo peor que era justamente la rotura de ligamentos. Pero ya se confirma que Romero va a estar fuera para el partido ante Audax Italiano de este domingo 30 de agosto.

¿Cuántos partidos se va a perder Maxi Romero?

La torsión de Maxi Romero destacar la peor lesión que preocupaba tanto al jugador como al cuerpo técnico de Colo Colo. Sin embargo, esto lo dejaría fuera más de un partido.

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“Yo me asusté cuando lo vi. Pensé que era peor. Por lo menos es un esguince medial que sería por lo menos un mes fuera”, complementó Gonzalo Jara sobre lo ocurrido con Romero.

Por lo que con dicho tiempo de ausencia, Romero se perdería el partido mencionado ante Audax y además los encuentros por la Liga de Primera ante Huachipato el 6 de septiembre y luego ante Deportes Concepción el 13/9. Tampoco estaría para la llave ante los tacos por la Copa Chile.

En el mejor de los casos volvería a estar disponible para el mes de octubre cuando Colo Colo visite a Coquimbo el domingo 11 en el Francisco Sánchez Rumoroso. Tras ello, el 25/10 será nuevamente forastero ante Palestino en La Cisterna.