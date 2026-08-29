Colo Colo junto a su maisponsor JugaBet, llega como líder del torneo y pretende extender su invicto este fin de semana enfrentando a Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera.

Los Albos vienen de golear 3-0 a Unión Española por Copa Chile, mientras Audax empató sin goles ante Unión La Calera. El último duelo entre ambos fue el 7 de marzo, con triunfo albo por 1-0.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.51. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 15.100. El empate tiene un factor de 4.74 y la victoria de Audax Italiano 6.90.

Colo Colo viene de ganar 2-1 a U. de Chile en la fecha 20 de la Liga de Primera.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este domingo 30 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 21 de Liga de Primera.

El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

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ZAPPING: 36 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…