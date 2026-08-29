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¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO U. de Chile vs. U. de Concepción por la Liga de Primera

Los azules buscan un triunfo ante el Campanil tras caer ante Colo Colo en el Superclásico.

Por Franccesca Arnechino

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Universidad de Chile visita a Universidad de Concepción por Liga de Primera.
© Photosport.Universidad de Chile visita a Universidad de Concepción por Liga de Primera.

Universidad de Chile junto a su main sponsor JugaBet, visita este domingo a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026. El Campanil llega con cinco derrotas consecutivas que lo mantienen en la parte baja de la tabla.

Mientras que la U buscará recuperarse del 2-1 ante Colo Colo en el Superclásicoresultado que la dejó a 13 puntos del líder. U de Conce también viene de una caída, luego de perder 3-1 frente a Everton en Sausalito.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 1.78. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 17.800. El empate tiene un factor de 3.98 y la victoria del Campanil 4.92.

La U quiere volver a los triunfos tras caer ante Colo Colo.

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U. de Chile vs. U. de Concepción: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. U. de Concepción juegan este domingo 30 de agosto, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile enfrentará a Universidad de Concepción este domingo 30 de agosto a las 15:00.
  • El partido por fecha 21 se disputará en el Ester Roa Rebolledo
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro entre ambos clubes.
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