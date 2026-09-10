El Romántico Viajero ya enfrentó en tres ocasiones a los Papayeros y hay un delantero les anotó en todos esos duelos.

Universidad de Chile y Deportes La Serena animan un entretenido encuentro por la Liga de Primera. Hay un jugador azul que sabe y mucho lo que es convertirle a los Papayeros.

El Romántico Viajero no pasaba un buen momento luego de las derrotas frente a Colo Colo y Universidad de Concepción. Estaba sumando su tercera caída ante Coquimbo Unido, pero de la mano de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, dieron vuelta la historia y regresaron a la victoria.

El goleador de U. de Chile ante La Serena

Ahora Universidad de Chile tiene un nuevo desafío. Estando a 14 puntos del líder Colo Colo, lo más sensato es concentrarse en la lucha por la clasificación a Copa Libertadores. En la pelea por el Chile 2, igualan en unidades con Universidad Católica.

Para seguir como escoltas, el Romántico Viajero necesita de una victoria frente a Deportes La Serena. Los dirigidos por Felipe Gutiérrez pasan por un buen momento y están en el 9° lugar con 30 puntos, cerca de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

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Con lo apretado de este duelo, en Universidad de Chile tienen a una arma secreta. Un jugador que ha sido cuestionado, pero jugando ante La Serena se transforma y parece tener la llave del gol: Maximiliano Guerrero.

La U ha jugado en tres ocasiones con los Papayeros en este 2026: dos por Copa de la Liga y uno por la Liga de Primera. Los números son azules. Triunfo 4-0 y 5-0, más un empate 2-2. El denominador común de todas estas victorias es Maximiliano Guerrero. El extremo ha convertido 4 goles en estos 3 encuentros.

Curiosamente, Guerrero jugó en Deportes La Serena antes de llegar a Universidad de Chile, por lo que ante los del norte chico hace cumplir la inoxidable ley del ex. Doble motivo para confiar que el atacante se puede hacer presente otra vez en el marcador ante los Papayeros.

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