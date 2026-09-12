Claudio Aquino nuevamente queda descartado en el Cacique por presentar molestias en su rodilla. Del 9 de agosto que no juega un partido con los albos.

Pese que el año todavía no termina, uno ya se puede empezar a hacer una idea de lo que será el Colo Colo 2027. Es casi seguro que el equipo de Fernando Ortiz terminará siendo el campeón de la Liga de Primera y, con esto, decir presente en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Por lo mismo, el armado del plantel va tomando forma, no solo pensando en quienes se mantendrán, sino que también en quienes deberán armar maletas y decir adiós en el Estadio Monumental.

Uno de ellos casi sin lugar a duda es Claudio Aquino, uno de los refuerzos estelares del pasado 2025 que ha sido de un aporte bastante escaso en este tiempo. Esto ha quedado demostrado en el último mes, donde prácticamente fue borrado de las nóminas por Ortiz.

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Aquino otra vez será baja en Colo Colo

Lamentablemente para el argentino, otra vez quedará marginado para un partido del Cacique. Esta vez será ante Deportes Concepción este domingo en el Monumental por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el volante argentino presenta una sobrecarga en la rodilla izquierda lo tiene al margen, a tal punto que ayer viernes hizo un trabajo diferenciado en las prácticas.

Aquino desde abril que no juega un partido de titular con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Así las cosas, Aquino quedará al margen de sus sexto partido consecutivo en Colo Colo. Ya tuvo ver al Popular desde la tribuna o derechamente por la TV ante O’Higgins, Universidad de Chile, Unión Española, Audax Italiano y Huachipato.

Su último partido dará del 9 de agosto, cuando apenas jugó cuatro minutos en la victoria por 2-1 sobre La Calera. Para encontrar su última titularidad, hay que retroceder al 5 de abril, día en que jugó 85’ en el 1-0 sobre Deportes Concepción.

Aquino en esta temporada 2026 con el Popular ha jugado un total de 18 partidos, siendo 15 por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra dos goles y cuatro asistencias en 757 minutos de acción. Su contrato finaliza en diciembre y se ve casi imposible que renueve.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Concepción?

Albos y lilas se enfrentarán este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis