El argentino vive una pesadilla este año en el equipo, entre lesiones e inactividad. Registro del Superclásico hizo estallar a los hinchas.

Claudio Aquino lo pasa mal en Colo Colo. Es un hecho que el volante que llegó como estrella el año pasado tiene los días contados en el club y no seguirá de blanco con miras al 2027.

Así lo dejó en claro él mismo cada vez que fue enfocado en las tribunas del Estadio Monumental, cada vez que no fue citado. Pero lo que hizo estallar a los hinchas fue el último video publicado por los albos, en el Superclásico.

Ahí se ve la arenga previa al partido con los titulares, suplentes y no citados al duelo con U de Chile. Gritando efusivamente por Colo Colo, la postura del argentino fue distinta, desganado y en otra sintonía, lo que captaron al instante los hinchas.

El video que desató críticas a Claudio Aquino

Lejos de la efusividad de sus compañeros, Claudio Aquino llamó la atención de los fanáticos de Colo Colo a la hora de los gritos y arengas. El volante no fue citado debido a una sinovitis en una rodilla, aunque de todas formas ya no era titular.

“AquiNO te queremos si no eri de corazón”, “que se vaya ese ser humano frío” y “el Julián Álvarez” fueron parte de los comentarios de hinchas de Colo Colo. El divorcio es total entre ambos, tras otro opaco año del jugador en el club.

El mediocampista no fue citado en los último dos duelos y previo a eso jugó cuatro minutos ante Unión La Calera. Este año registra 15 apariciones en el torneo, con dos goles y tres asistencias.

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El año pasado jugó más, donde Aquino participó en 28 duelos con Colo Colo, anotando seis goles y brindando tres asistencias. Sin embargo, nunca terminó de convencer y su destino parece cada vez más lejos de Macul.