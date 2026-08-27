El Rey Arturo usó su canal de streaming para lanzarse contra la U por la denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP por la denuncia a Javier Correa.

En Colo Colo están furioso con Universidad de Chile por la denuncia de los azules al Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Javier Correa. Ahora el delantero argentino arriesga una sanción, esto luego que los azules no pasaran por alto sus gestos tras perder el Superclásico 200.

Y ojo, que la molestia no solo está a nivel dirigencial, sino que también en el plantel. Sin ir más lejos, un referente como Arturo Vidal se lanzó con todo contra la U por esta actitud.

Por medio de su canal de streaming el Rey Arturo no ocultó su enojo con los azules, a quienes apuntó de andar “sapeando” a la ANFP. Además, dejó en claro que el gesto de Correa bajo ningún punto de vista fue contra los hinchas del romántico viajero.

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Vidal defiende a Correa y Colo Colo tras la denuncia de la U

En medio de una partida de Call of Duty Warzone el bicampeón de América le dijo a sus seguidores “los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Porque si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace”.

“Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos, para sacar y subir. Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda… pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, agregó.

Arturo Vidal defendió a Javier Correa tras la denuncia de la U. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Vidal fue enfático en decir que “entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente. Así que para que sepan”.

Cabe recordar que Javier Correa arriesga una sanción de uno a tres partidos en caso de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decida castigarlo. Con esto, dejará a Colo Colo sin una valiosa arma en delantera para lo que viene en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis