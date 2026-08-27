Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Vidal con todo contra la U por denuncia a Javier Correa: “Los chunchos no saben qué más andar sapeando”

El Rey Arturo usó su canal de streaming para lanzarse contra la U por la denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP por la denuncia a Javier Correa.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Vidal criticó a la U por la denuncia a Correa.
© Photosport.Vidal criticó a la U por la denuncia a Correa.

En Colo Colo están furioso con Universidad de Chile por la denuncia de los azules al Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Javier Correa. Ahora el delantero argentino arriesga una sanción, esto luego que los azules no pasaran por alto sus gestos tras perder el Superclásico 200.

Y ojo, que la molestia no solo está a nivel dirigencial, sino que también en el plantel. Sin ir más lejos, un referente como Arturo Vidal se lanzó con todo contra la U por esta actitud.

Por medio de su canal de streaming el Rey Arturo no ocultó su enojo con los azules, a quienes apuntó de andar “sapeando” a la ANFP. Además, dejó en claro que el gesto de Correa bajo ningún punto de vista fue contra los hinchas del romántico viajero.

Aníbal Mosa responde a U de Chile por la denuncia del Superclásico y mete a Marcelo Díaz en la polémica

ver también

Aníbal Mosa responde a U de Chile por la denuncia del Superclásico y mete a Marcelo Díaz en la polémica

Vidal defiende a Correa y Colo Colo tras la denuncia de la U

En medio de una partida de Call of Duty Warzone el bicampeón de América le dijo a sus seguidores “los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Porque si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace”.

“Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos, para sacar y subir. Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda… pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, agregó.

Arturo Vidal defendió a Javier Correa tras la denuncia de la U. | Foto: Photosport.

Arturo Vidal defendió a Javier Correa tras la denuncia de la U. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Vidal fue enfático en decir que “entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente. Así que para que sepan”.

Cabe recordar que Javier Correa arriesga una sanción de uno a tres partidos en caso de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decida castigarlo. Con esto, dejará a Colo Colo sin una valiosa arma en delantera para lo que viene en la Liga de Primera 2026.

Waldo Ponce destroza a Javier Correa tras el Superclásico: “Es un vende humo”

ver también

Waldo Ponce destroza a Javier Correa tras el Superclásico: “Es un vende humo”

En síntesis

  • Arturo Vidal defendió a Javier Correa tras la denuncia de Universidad de Chile.
  • Javier Correa arriesga de uno a tres partidos de sanción según la ANFP.
  • Arturo Vidal afirmó que los gestos de Correa fueron dirigidos hacia sus compañeros.
Lee también
La dura crítica de Waldo Ponce a Correa tras el Superclásico
U de Chile

La dura crítica de Waldo Ponce a Correa tras el Superclásico

La respuesta de Colo Colo a denuncia de la U contra Javier Correa
Colo Colo

La respuesta de Colo Colo a denuncia de la U contra Javier Correa

Video muestra segundo a segundo el gesto de Correa en el Superclásico
Colo Colo

Video muestra segundo a segundo el gesto de Correa en el Superclásico

Sin Correa ni Romero: quién será el 9 de Colo Colo
Colo Colo

Sin Correa ni Romero: quién será el 9 de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo