El presidente de Blanco y Negro reacciona por el caso Javier Correa, donde deja sobre la mesa lo vivido con el capitán de la U.

Colo Colo respondió a la denuncia realizada por Universidad de Chile en el Tribunal de Disciplina, luego de la victoria alba por 2-1 en el Superclásico en el Estadio Nacional.

Esto por los gestos que realizó Javier Correa ante los hinchas azules, donde ahora fue citado a dar explicaciones y podría ser sancionado hasta con tres fechas en la Liga de Primera 2026.

Algo que Aníbal Mosa encontró inaceptable por parte de la U: “Mira nosotros dimos por superado, nosotros jugamos, ganamos y ocurren ese tipo de celebraciones que creemos que deberían quedar en la cancha”.

En ese sentido, sacó a colación la situación de Marcelo Díaz, que hace varias temporadas realizó gestos, además de ahora mismo cuando se tomó una foto con un lienzo donde salía una foto del combo que le propinó a Esteban Pavez.

Marcelo Díaz también está en la polémica tras el Superclásico. Foto: Diego Martin/Photosport

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“Podríamos denunciar el lienzo de Marcelo Díaz”

Aníbal Mosa pegó de vuelta en la denuncia al Tribunal de Disciplina por Javier Correa, metiendo a Marcelo Díaz en el debate de lo que sucedió en el Superclásico.

“Para nosotros fue una sorpresa que se lleve para afuera de la cancha la discusión. Hemos tenido situaciones de jugadores, como Marcelo Díaz que ha hecho un pato Yáñez en el Monumental, en nuestra casa, y nosotros no hicimos nada, cuando hemos perdido nos hemos ido calladito aceptando la derrota y creemos que el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí“, comentó..

En ese sentido, también tocó el pacto de no agresión que había entre Colo Colo y la U, con la presidenta Cecilia Pérez, donde si bien no quiso profundizar, entregó más detalles de lo vivido.

“Las conversaciones con presidentes prefiero mantenerlas en privado, pero, efectivamente, los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz, pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventana, con situaciones que son parte del folclore“, destacó.

“Estábamos con 47 mil personas en contra que nos putearon todo el partido, nos quedamos callados y entendemos que es parte e la actividad. Estamos decepcionados porque la U debe aceptar sus derrotas cuando son en la cancha”, puntualizó.

En ese sentido, deja en claro cómo va seguir la defensa de Colo Colo por Correa: “Son parte de los gestos que hace el delantero y tenemos antecedentes. Esto fue casi 20 minutos después que terminó el partido, donde ya la hinchada que estaba tras la cámara que era nuestra, porque se lo hace a la cámara nuestra no a los hinchas, porque ya se habían ido. Prepararemos los descargos y la defensa para el próximo martes”.

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El video que complica la defensa de Javier Correa: