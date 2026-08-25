Arturo Vidal aseguró que compartió muy buenos momentos en la selección chilena con los jugadores de la U, aunque olvidó o no quiso nombrar a Díaz.

Arturo Vidal se encontró con tres de sus compañeros de la Generación Dorada en el Superclásico ante Universidad de Chile, pues en el plantel de los azules están Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Sin embargo, el King no pesca al Chelo Díaz. Así quedó claro en el streaming que realizó para analizar el triunfo de los albos, en el que no nombró al ídolo del Bulla y sólo mostró cariño por los otros dos.

“Siempre es un placer verlo a Charles, al Edu. Compartimos muchas cosas y vivimos años juntos”, manifestó sobre sus dos amigos que le dejó el paso por la selección chilena, dejando de lado a Carepato.

Recuerda con cariño todo lo que vivieron con la Roja. “Pasamos de todo, siempre concentrados. Tenemos buena onda y siempre es lindo verlos a los chiquillos“, señaló sobre su relación con ambos.

Vidal no nombró a Marcelo Díaz, que en el clásico se dedicó a vender humo con esta postal

El ocaso de la Generación Dorada: “Se va a acabar”

Entiende eso sí el King que están viviendo los últimos años de gloria tras sus exitosas carrera, ya que “en algún momento esto se va a acabar”.

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Fueron claves para conseguir los dos logros más importantes en la historia del fútbol chileno, que fueron las Copa América 2015 y 2016 que le ganaron a Argentina.

Con Aránguiz y Vargas además jugaron juntos el Mundial de Brasil 2014. Vidal, además, estuvo presente en el Mundial del 2010 con Marcelo Bielsa.