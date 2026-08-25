Con Ed Sheeran en primera fila: Marcelino Núñez marca golazo de mitad de cancha y avanza en la Carabao Cup

El ex Universidad Católica se anotó con doblete en el triunfo por 3-1 ante el Leicester y desató los festejos del Ipswich Town.

Marcelino Núñez se transformó en el héroe del Ipswich Town. Ahora el formado en Universidad Católica se anotó con doblete para lograr la clasificación en la Carabao Cup y se mete en la tercera ronda de prestigioso torneo.

El seleccionado nacional apareció en el momento que más lo necesita su equipo. El marcador lo abrió Sindre Walle Egeli en el 62’. Pero luego Olabade Aluko igualó todo en el 67’.

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El partido se complicaba para el Ipswich y aparecían los fantasmas en los últimos minutos. Pero no contaban con la astucia de Núñez para poner todo en su lugar.

Primero en el 71’ recibió fuera del área y con ajustado remate la clavó al ángulo inferior derecho dejando sin opciones al golero rival Jakub Stolarczky.

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Golazo de Marcelino Núñez en la Carabao Cup

Pero la guinda de la torta vino en los descuentos cuando el Leicester buscaba el empate. Ahora Marcelino Núñez recuperó el balón en la mitad de la cancha y desde el círculo central remató al arco rival.

La ejecución del chileno fue a la perfección y el remate pegó en el travesaño y luego picó dentro. Por lo que no hubo ninguna duda del golazo de la jornada. Lo que desató los festejos hasta de Ed Sheeran que como inversionista del club vio desde primera fila la magistral presentación de Núñez.

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“¡Estoy muy feliz!. Estoy muy feliz en este equipo. Hice dos goles hoy. Vamos tractor boys”, destacó Marcelino a la cuenta oficial del club con un trabajo inglés.

Ahora el elenco de Marcelino da vuelta la página y se enfoca en lo que será su segundo partido por la Premier League. En el debut superaron por 2-1 al Sunderland. Ahora deben visitar a Manchester United este domingo 30 de agosto, duelo donde se espera el chileno sea titular.