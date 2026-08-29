Pronósticos Real Madrid vs Málaga: el Merengue buscará otra goleada en el Santiago Bernabéu

Revisa los mejores pronósticos y cuotas para Real Madrid vs Málaga, por LaLiga. Análisis, datos clave y apuestas recomendadas para el duelo.

Revisa los mejores pronósticos de Real Madrid vs Málaga. El Merengue busca su tercera victoria consecutiva en LaLiga ante un recién ascendido.

Este domingo 30 de agosto, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario del duelo entre Real Madrid y Málaga por la tercera fecha de la liga española. El equipo de José Mourinho llega como claro favorito para extender su arranque perfecto en la temporada.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs Málaga Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Anota en ambas mitades: Real Madrid + Resultado de la segunda mitad: Real Madrid El Real Madrid marcó en ambas mitades en 10 de sus 19 partidos como local la temporada pasada y, gracias a su profundidad, puede imponerse nuevamente en el segundo tiempo. bet365 1.71 Pronóstico Gana ambas mitades: Real Madrid El Madrid llega con enorme potencial ofensivo y registró 2.45 xG en la segunda mitad ante la Real Sociedad. Ante Málaga, la diferencia de calidad favorece dominar ambos períodos. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Málaga

Real Madrid ha ganado sus últimos tres partidos de liga en casa por un margen de al menos dos goles.

ha ganado sus últimos tres partidos de liga en casa por un margen de al menos dos goles. Málaga promedia solo 1.5 remates al arco en sus dos primeros partidos de LaLiga , el segundo peor registro de la competición.

promedia solo 1.5 remates al arco en sus dos primeros partidos de , el segundo peor registro de la competición. Kylian Mbappé ha conseguido 6 hat-tricks con Real Madrid en todas las competiciones desde la temporada 2024/25, el doble que cualquier otro jugador de LaLiga.

ha conseguido 6 hat-tricks con Real Madrid en todas las competiciones desde la temporada 2024/25, el doble que cualquier otro jugador de LaLiga. Bajo el mando de José Mourinho, contemplando la temporada 2012/13, el Merengue ha recibido al menos un gol en sus últimos nueve partidos de la liga española, su peor racha sin portería a cero con el técnico portugués.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs Málaga Cuotas ofrecidas por bet365 Real Madrid 1.12 bet365 Empate 11.00 bet365 Málaga 21.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Málaga

Real Madrid ha comenzado la era de José Mourinho con un poder ofensivo arrollador, sumando dos victorias en dos partidos. Un triunfo 2-1 sobre Espanyol y una goleada 4-2 ante Real Sociedad, con un hat-trick de Kylian Mbappé, demuestran que los Merengues son una máquina de generar ocasiones, liderando la liga en goles esperados (xG) con 5.8.

Por su parte, Málaga vive una realidad opuesta. Como equipo recién ascendido, aún no conoce la victoria tras una derrota 2-0 ante Atlético de Madrid y un empate 1-1 contra otro ascendido, Deportivo La Coruña. Los corredores de apuestas los sitúan como el principal candidato al descenso, y su visita al Bernabéu se perfila como uno de los desafíos más complejos de la temporada.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid anota en ambas mitades y gana el segundo tiempo

La capacidad goleadora de Real Madrid en casa es un factor determinante. La temporada pasada, el equipo blanco anotó en ambos tiempos en 10 de sus 19 partidos como local. Esta tendencia parece continuar bajo el mando de Mourinho, cuyo equipo demostró una gran capacidad para generar peligro constante.

Además, la profundidad de la plantilla merengue les permite introducir jugadores de primer nivel en la segunda mitad. Esto podría ser clave para superar a un Málaga que probablemente sentirá el desgaste físico, aumentando las chances de que el Madrid domine y gane el segundo tiempo. Esta combinación ofrece una cuota atractiva para un escenario muy probable.

Apuesta 1 | Real Madrid vs Málaga – Anota en ambas mitades: Real Madrid + Resultado de la segunda mitad: Real Madrid – 1.71 en bet365

Apuesta de valor: Real Madrid gana ambas mitades

Aunque el Madrid de Mourinho ha mostrado algunas fragilidades defensivas, su poder de ataque es indiscutible. En su último partido, registraron un impresionante valor de 2.45 xG solo en la segunda mitad contra la Real Sociedad. Ante un rival de menor categoría como Málaga, se espera que impongan su dominio desde el primer minuto.

Mourinho buscará una victoria contundente para reafirmar la candidatura de su equipo al título. Por ello, apostar a que Real Madrid ganará tanto la primera como la segunda mitad se presenta como una opción de gran valor, respaldada por la enorme diferencia de calidad entre ambas plantillas y el momento ofensivo del local.

Apuesta 2 | Real Madrid vs Málaga – Gana ambas mitades: Real Madrid – 1.90 en bet365

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Alineaciones probables en Real Madrid vs Málaga

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé.

Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé. Málaga: Herrero, Puga, Recio, Galilea, Garrido, Merino, Larrubia, Dotor, Lorenzo, Muñoz, Chupete.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Málaga

¿Quién es el favorito en el pronóstico Real Madrid vs Málaga?

El Real Madrid es el claro favorito para ganar el partido. Su perfecto inicio de temporada, su poder ofensivo y la condición de local lo sitúan muy por encima del recién ascendido Málaga.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 30 de agosto a las 11:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu. Podrá ser visto a través de los operadores que transmiten La Liga en Chile.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más interesante es “Real Madrid gana ambas mitades” a 1.90, ya que refleja el dominio esperado del equipo local durante todo el encuentro.

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