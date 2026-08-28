Pronósticos Ñublense vs Deportes Concepción: dos equipos en racha se enfrentan por tres puntos clave

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Ñublense vs Deportes Concepción, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Ñublense cumplió el “ambos anotan” en siete de sus últimos nueve partidos como local, mientras Deportes Concepción lo hizo en cuatro de sus seis encuentros recientes. bet365 1.80 Pronóstico Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Más de 0.5 Los Diablos Rojos llegan en buen momento ofensivo, ya que anotaron al menos una vez antes del descanso en siete de sus últimos ocho encuentros disputados. bet365 1.90 Pronóstico Tiros de esquina de Deportes Concepción: Menos de 4.5 Deportes Concepción registra el segundo promedio visitante más bajo, con 3,33 córners por partido, y quedó por debajo de cinco ejecuciones en siete de sus nueve salidas. bet365 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Ñublense y Deportes Concepción chocarán este sábado 29 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la fecha 21 de la Liga de Primera, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada entre dos equipos que atraviesan buenas rachas.

Los Diablos Rojos llevan siete partidos sin perder en el torneo, con cuatro victorias y tres empates, y marchan quintos con 32 unidades. Los Lilas, por su parte, vienen de igualar en su presentación más reciente, luego de encadenar cinco triunfos consecutivos, y se ubican octavos con 27 puntos.

Antes de que comience este encuentro, nuestro especialista te acerca los mejores pronósticos de Ñublense vs Deportes Concepción, para que contemples a la hora de apostar en el campeonato chileno.

Dos equipos en buena racha: ¿marcarán ambos?

En siete de los últimos nueve encuentros de Ñublense como local, entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

En cuatro de los anteriores seis juegos de Deportes Concepción, contemplando todas las competencias, también celebraron los dos elencos al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Los Diablos Rojos llegan con una buena estadística en los primeros tiempos

En siete de los últimos ocho encuentros que disputaron, los Diablos Rojos lograron anotar al menos un gol en los primeros 45 minutos.

Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365

Los Lilas no destacan por su producción de córners

Los Lilas tienen el segundo promedio más bajo de córners a favor en condición de visitante, con 3,33 por encuentro. En siete de sus nueve compromisos, registraron menos de cinco ejecuciones desde la esquina.

Tiros de esquina de Deportes Concepción: Menos de 4.5 – 2.25 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Ñublense 1.96 bet365 Empate 3.25 bet365 Deportes Concepción 3.60 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Ñublense vs Deportes Concepción: últimos partidos