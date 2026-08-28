Pronósticos Ñublense vs Deportes Concepción: dos equipos en racha se enfrentan por tres puntos clave

Pronósticos: Ñublense vs Deportes Concepción
Ñublense y Deportes Concepción chocarán este sábado 29 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la fecha 21 de la Liga de Primera, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada entre dos equipos que atraviesan buenas rachas.
Los Diablos Rojos llevan siete partidos sin perder en el torneo, con cuatro victorias y tres empates, y marchan quintos con 32 unidades. Los Lilas, por su parte, vienen de igualar en su presentación más reciente, luego de encadenar cinco triunfos consecutivos, y se ubican octavos con 27 puntos.
Antes de que comience este encuentro, nuestro especialista te acerca los mejores pronósticos de Ñublense vs Deportes Concepción, para que contemples a la hora de apostar en el campeonato chileno.
Dos equipos en buena racha: ¿marcarán ambos?
En siete de los últimos nueve encuentros de Ñublense como local, entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
En cuatro de los anteriores seis juegos de Deportes Concepción, contemplando todas las competencias, también celebraron los dos elencos al menos una vez.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365
Los Diablos Rojos llegan con una buena estadística en los primeros tiempos
En siete de los últimos ocho encuentros que disputaron, los Diablos Rojos lograron anotar al menos un gol en los primeros 45 minutos.
Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365
Los Lilas no destacan por su producción de córners
Los Lilas tienen el segundo promedio más bajo de córners a favor en condición de visitante, con 3,33 por encuentro. En siete de sus nueve compromisos, registraron menos de cinco ejecuciones desde la esquina.
Tiros de esquina de Deportes Concepción: Menos de 4.5 – 2.25 en bet365
Cuotas: Ñublense vs Deportes Concepción
Historial de Ñublense vs Deportes Concepción: últimos partidos
- Deportes Concepción 0-2 Ñublense (Campeonato Nacional 2026)
- Ñublense 1-3 Deportes Concepción (Primera B 2016)
- Deportes Concepción 5-2 Ñublense (Primera B 2015)
- Deportes Concepción 1-0 Ñublense (Copa Chile 2015)
- Ñublense 0-0 Deportes Concepción (Copa Chile 2015)