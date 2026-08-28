El técnico de la U le respondió a RedGol sobre la actitud que mostró el '9' de Colo Colo y enfatizó que "para hablar hay que estar dentro de la cancha".

Como una forma de cerrar el círculo en torno al último Superclásico, y tras la denuncia que interpuso Azul Azulen el Tribunal de Disciplina, Fernando Gago, técnico de la Universidad de Chile se refirió a los gestos que realizó Javier Correa, delantero de Colo Colo.

Fue ante la pregunta que hizo RedGol en la conferencia de prensa previa al duelo del domingo ante Universidad de Concepción, donde Pintita se dio unos minutos para bajar la espuma a la polémica y dejar en clara cuál es su postura al respecto.

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La reflexión de Gago al polémico gesto de Correa

“Mira tengo algo que voy a decir siempre, no me corresponde hablar de un jugador que no es de mi institución, para hablar hay que estar dentro”, es lo primero que mencionó el DT azul para luego entregar su opinión sobre este tema.

“Los jugadores se equivocan, a mi me paso. A medida que pasan los años hay más información que tenemos que intentar ser algo de ejemplo, no comparto que el jugador sea ejemplo porque el ser humano se equivoca. Los maestros (profesores), los que se levantan temprano para dar de comer a su familia son ejemplos, no los jugadores”, recalca Gago.

Para cerrar su intervención, el técnico de la U indica que “hay un montón de situaciones de las que opinamos, cada uno las puede entender o no. En mi caso, no creo en eso de opinar de algo cuando ya pasó, ya está. Si me preguntas a mí, yo no actuaría así hoy. Quizás lo hice en un momento, hoy te digo que no lo hago jamás”.

En síntesis