Los azules no quieren dejar pasar la polémica y, en la previa de reunión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. ingresaron el alegato oficial.

Un nuevo capítulo de la polémica entre Javier Correa y U de Chile se vivió en la tarde de este martes 25 de agosto. Luego de emplazamientos en la barra azul y consultas en el CDA, finalmente el club decidió denunciar al delantero albo.

En Azul Azul esperan un castigo ejemplar contra el argentino de Colo Colo, acusando que provocó con movimientos obscenos a la hinchada en el Estadio Nacional. La denuncia fue ingresada ante el Tribunal de Disciplina.

“El club apunta a cuadrarse con los hinchas que asistieron al estadio y que tuvieron un buen comportamiento durante el encuentro, pese a la derrota. No hubo incidentes que alteraran el cotejo”, reportó El Deportivo, sobre la denuncia.

Este castigo arriesga Javier Correa

Luego de viralizarse sus gestos al ganar el Superclásico ante la U, Javier Correa ahora fue denunciado oficialmente ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Ahí ya hay un antecedente en el mismo equipo con un hecho similar.

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Fue el año pasado cuando Lucas Cepeda dedicó gestos hacia azul tras otro “caliente” partido. El ahora jugador del Elche fue sancionado posteriormente con dos fechas de suspensión.

Si bien en un inicio fue Igor Lichnovsky quien avisó sobre Correa que “si lo hubiésemos visto, lo sacábamos correteando para afuera”, en la U fueron por la vía protocolar para buscar castigo en el jugador. Ahora la decisión la tienen en Quilín.

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El Tribunal de Disciplina de la ANFP tiene sesiones los martes por la noche, por lo que habrá que esperar si se pronuncian sobre la reciente denuncia azul. Por ahora Javier Correa no corre peligro, ya que el juez Juan Lara no consignó el hecho en su informe.