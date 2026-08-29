El ídolo albo criticó con todo la celebración del delantero en el Superclásico. Hasta puso de ejemplo al Pato Yáñez y su legado tras lo ocurrido en el Maracaná.

Javier Correa ha marcado la pauta de la semana en el fútbol chileno y Colo Colo. El delantero albo fue denunciado por U de Chile, luego que celebrara con gestos obscenos el triunfo en el pasado Superclásico.

Si bien en Blanco y Negro salieron a defenderlo y recordar un antiguo “Pato Yáñez” de Marcelo Díaz, hubo voces de históricos del club que repudiaron el hecho. Uno de ellos fue Carlos Caszely, un ídolo transversal del fútbol chileno.

Ante la consulta de si fue folclore futbolero lo de Correa, Caszely dijo en el programa Todo Va a Estar Bien, de ViaX, que “eso es rotería, el folclore puede ser otra cosa, levantarle una mano, pero eso es rotería. ¿Cuántos niños estaban viendo eso y cuántos lo van a replicar?”.

Caszely furia por el gesto de Javier Correa

Siempre alzando la voz sobre la actualidad de Colo Colo, Carlos Caszely siguió con sus críticas a Javier Correa tras sus gestos obscenos hacia U de Chile. El ídolo albo siguió apelando a la “rotería” en su argumento.

El ídolo albo golpeó la mesa por el gesto del delantero. (Foto: Patriciografía / ViaX)



“Mira lo que hizo, a propósito de cosas malas, ¿te acuerdas del Pato Yáñez? Hasta el día de hoy lo hacen y los niñitos lo hacen, eso es una mala enseñanza”, replicó Caszely.

Pero no se quedó ahí el Rey del Metro Cuadrado. Evidentemente molesto con Javier Correa y la polémica de la semana, dijo que “a algunos no les va a gustar lo que yo digo, pero me da lo mismo, porque es una rotería y una rotería es siempre”.

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Ahora el delantero argentino de Colo Colo deberá defenderse este martes en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Arriesga hasta tres partidos de castigo, si es que así lo estiman en Quilín.