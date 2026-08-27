El director deportivo de Blanco y Negro abordó la citación del delantero al Tribunal de Disciplina y cuestionó la postura de Universidad de Chile.

Sigue la polémica por Javier Correa después del Superclásico. El delantero de Colo Colo deberá presentarse ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la denuncia realizada por Universidad de Chile, a raíz del gesto que protagonizó tras el triunfo albo en el Estadio Nacional.

Ahora fue Jaime Pizarro, director deportivo de Blanco y Negro, quien abordó el caso y cuestionó la decisión adoptada por los azules, utilizando como ejemplo lo ocurrido en otras oportunidades en el Estadio Monumental.

Jaime Pizarro recordó que Colo Colo no ha denunciado celebraciones de equipos rivales en el Monumental.

Jaime Pizarro cuestiona denuncia de la U por Javier Correa

“Hemos sido notificados y vamos a asistir a esa sesión, expondremos los antecedentes que corresponda”, comenzó señalando el dirigente albo.

Pizarro evitó justificar directamente el comportamiento de Correa, aunque pidió considerar el contexto en el que ocurrió el episodio. “Hay ciertos contextos, no quiero justificar una acción o no, pero escuchaba a un jugador sobre las situaciones que se producen en la cancha que no son deseables, pero están dentro de un marco limitado”, explicó.

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El director deportivo de Colo Colo profundizó en su postura y recordó cómo ha reaccionado el club cuando equipos visitantes consiguen buenos resultados y celebran en el Monumental.

“Equipos han obtenido un buen resultado en el Monumental, y a pesar de las celebraciones muy legítimas no ha existido el ánimo de realizar alguna denuncia al respecto, eso define nuestra posición”, sostuvo Pizarro.

De todas formas, el dirigente llamó a evitar situaciones que puedan generar nuevos problemas y manifestó su deseo de que el conflicto pueda resolverse.

¿Cuándo debe presentarse Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina?

Javier Correa fue citado para la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP del martes 1 de septiembre, instancia en la que podrá presentar sus descargos por lo ocurrido después del Superclásico.

Por ahora, la citación no le impide jugar ante Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera, por lo que estará disponible para el cuerpo técnico.

En resumen…