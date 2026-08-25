Pronósticos Coquimbo Unido vs Universidad Católica: la UC quiere dar el salto al tercer lugar

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Coquimbo Unido vs Universidad Católica, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Universidad Católica y Coquimbo Unido llegan con tendencia al ambos anotan, cumplido en tres de los últimos cinco partidos de la UC y cinco de los siete del Pirata. Además, ya marcaron ambos en su duelo de la fecha 4. bet365 1.72 Pronóstico Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri Fernando Zampedri suma 19 goles en 18 partidos y ya convirtió dos veces ante Coquimbo Unido esta temporada. Además, registra ocho tantos en 11 enfrentamientos contra el Pirata, reforzando su atractivo goleador. bet365 2.62 Pronóstico Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 Coquimbo Unido recibió al menos un gol tras el descanso en cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras Universidad Católica marcó en cinco de sus seis presentaciones recientes, respaldando el pick. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 26 de agosto, a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido y Universidad Católica se pondrán al día con el partido pendiente de la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Ambos elencos llegan golpeados tras quedar eliminados de la Copa Libertadores a manos de equipos argentinos. El Pirata suma cuatro partidos sin triunfos entre todas las competencias y se ubica noveno con 26 unidades. La UC, por su parte, viene de caer ante Ñublense como local y marcha quinta con 30 puntos, por lo que una victoria le permitiría escalar hasta el tercer lugar.

En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Universidad Católica, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

La tendencia reciente de ambos equipos favorece los goles en ambas áreas

En tres de los últimos cinco partidos de Universidad Católica, así como en cinco de los siete encuentros más recientes de Coquimbo Unido, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

Además, el enfrentamiento correspondiente a la fecha 4, disputado en el Claro Arena, terminó con goles de ambos conjuntos, con triunfo 3-1 para la UC.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

Zampedri ya sabe cómo hacerle daño a Coquimbo Unido

Fernando Zampedri marcó de penal en la derrota ante Ñublense. Lleva 19 goles en 18 partidos en el certamen y está a solo cuatro anotaciones de igualar su mejor registro en un campeonato chileno: en 2021 convirtió 23 tantos en 29 encuentros.

El Toro anotó dos de los tres goles en el triunfo 3-1 de la UC sobre el Aurinegro en la fecha 4. Además, suma ocho conquistas en 11 enfrentamientos contra el Pirata.

Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.62 en bet365

Una debilidad del Pirata y una fortaleza de la UC se cruzan en el segundo tiempo

En cuatro de sus últimos cinco partidos en el Campeonato Nacional, el Pirata recibió al menos un gol en el segundo tiempo.

Los Cruzados, por su parte, anotaron uno o más tantos tras el descanso en cinco de sus seis presentaciones más recientes en el certamen.

Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Coquimbo Unido 2.10 bet365 Empate 3.30 bet365 Universidad Católica 3.10 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Revisar las diferencias entre bet365 y 1xBet puede ayudarte a elegir la alternativa que mejor se adapte a tus preferencias. En nuestra guía encontrarás un análisis de ambas casas de apuestas, con información sobre sus mercados, cuotas y principales características.

Historial de Coquimbo Unido vs Universidad Católica: últimos partidos