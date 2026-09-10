Pronósticos Sevilla vs Valencia: el equipo de Gabriel Suazo recibe a los Murciélagos

Análisis y pronósticos de Sevilla vs Valencia por LaLiga. Descubre las mejores cuotas, apuestas recomendadas y datos clave para el partido.

Arranca la quinta jornada de LaLiga con un duelo de necesitados. Revisa los pronósticos de Sevilla vs Valencia para uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

El encuentro, válido por la fecha 5 del torneo español, se disputará el viernes 11 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El equipo del chileno Gabriel Suazo llega como favorito por su mejor arranque de temporada, pero el historial reciente favorece a los Murciélagos, que buscan salir del fondo de la tabla.

Nuestros picks Pronósticos: Sevilla vs Valencia Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotaron en todos los partidos del Sevilla esta temporada, mientras su defensa recibió goles siempre. Además, cuatro de sus últimos cinco duelos como local tuvieron goles de ambos. bet365 2.00 Pronóstico Resultado final: Empate Tres de los últimos cinco enfrentamientos terminaron empatados y Valencia no perdió en sus seis visitas anteriores. Además, buscará frenar su racha negativa, por lo que la igualdad ofrece valor. bet365 3.20 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Sevilla vs Valencia

La apuesta “ambos equipos anotan” ha sido ganadora en los cuatro partidos de Sevilla en la temporada 2026/27.

en la temporada 2026/27. Valencia ha marcado solo un gol en las primeras cuatro jornadas de LaLiga , igualando el peor registro ofensivo del torneo.

ha marcado solo un gol en las primeras cuatro jornadas de , igualando el peor registro ofensivo del torneo. Cinco de los últimos diez enfrentamientos directos entre ambos equipos terminaron en empate, incluyendo tres de los últimos cinco.

Pese a su irregularidad, Sevilla ya ha marcado más de 1.5 goles en dos de sus cuatro partidos esta temporada, mostrando una mejora ofensiva respecto a la campaña anterior.

Cuotas 1X2 Cuotas: Sevilla vs Valencia Cuotas ofrecidas por bet365 Sevilla 2.20 bet365 Empate 3.20 bet365 Valencia 3.63 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Valencia

El Sevilla llega a este partido en la séptima posición con 7 puntos. El equipo de Luis García Plaza comenzó la temporada con dos victorias, pero su rendimiento decayó con una derrota ante el Atlético de Madrid y un empate 1-1 contra el Espanyol. A pesar de su mejor momento, los Nervionenses no han podido vencer al Valencia en los últimos seis duelos directos.

Por su parte, el Valencia vive una crisis profunda. Se encuentra en el fondo de la tabla con solo un punto y acumula tres derrotas consecutivas, incluyendo una dolorosa goleada 0-5 en casa ante el Barcelona. El equipo de Carlos Corberan necesita urgentemente sumar para detener la mala racha, lo que podría traducirse en un planteamiento más conservador en su visita a Sevilla.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Este mercado se presenta como la opción más fiable. La apuesta “Ambos equipos anotan: Sí” se ha cumplido en el 100% de los partidos del Sevilla en esta temporada. Además, aunque el Valencia tiene problemas ofensivos, se enfrenta a una defensa sevillista que ha recibido goles en todos sus encuentros.

Considerando que en cuatro de los últimos cinco duelos en el Ramón Sánchez Pizjuán ambos equipos marcaron, esta cuota ofrece una gran seguridad. La necesidad del Valencia por marcar y la fragilidad defensiva del Sevilla crean el escenario perfecto para que ambos celebren.

Apuesta 1 | Sevilla vs Valencia – Ambos equipos anotan: Sí – 2.00 en bet365

Apuesta de valor: Empate

Aunque el Sevilla es favorito en el papel por su mejor inicio, el historial reciente entre ambos clubes cuenta otra historia. Tres de los últimos cinco enfrentamientos han terminado en empate, y el Valencia no ha perdido en sus últimas seis visitas al feudo sevillista, lo que demuestra que sabe cómo jugarle a su rival.

El Valencia llegará a Sevilla con la intención de cortar su racha de derrotas, por lo que un empate sería un resultado valioso. Dada la alta cuota de 3.20, apostar por la igualdad representa una oportunidad de gran valor, apoyada fuertemente por la tendencia histórica.

Apuesta 2 | Sevilla vs Valencia – Resultado final: Empate – 3.20 en bet365

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Alineaciones probables en Sevilla vs Valencia

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Salas, Castrin, Suazo, Agoume, Fofana, Sierra, Guridi, Ejuke, Stassin.

Vlachodimos, Iglesias, Salas, Castrin, Suazo, Agoume, Fofana, Sierra, Guridi, Ejuke, Stassin. Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Martinez, Pepelu, Tarrega, Vasquez, Sato, Ugrinic, Elliott, Guerra, Danjuma.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Sevilla vs Valencia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Sevilla vs Valencia?

Sevilla es el ligero favorito debido a su mejor forma actual, pero el historial de enfrentamientos directos favorece al Valencia, lo que equilibra las predicciones.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el viernes 11 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile). Se recomienda consultar la guía de programación local para conocer los canales de transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.20 por el Empate es la que ofrece mayor valor, considerando que cinco de los últimos diez duelos directos terminaron igualados.

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