El uruguayo debutó en las redes jugando por los azules y dio una entrevista con el canal oficial del club. No titubeó en su respuesta.

Octavio Rivero tuvo su esperada revancha en U de Chile y anotó un tanto en el 4-2 en el pasado duelo ante Coquimbo. El delantero azul estuvo sin jugar casi todo el primer semestre debido a una grave lesión a la rodilla.

Ya dando vuelta la página y con tarea para hacerse de una camiseta titular en los azules, el ex Colo Colo participó del programa Metamos Bulla. Ahí habló de todo, incluso del clásico rival donde supo ser campeón.

“Lo que me llamó siempre la atención fue la hinchada que tienen, me acuerdo de haber jugado con otros equipos en contra y siempre me llamó eso”, dijo el uruguayo que ocupa la dorsal “9” en la U.

Octavio Rivero repasa a Colo Colo desde la U

Octavio Rivero fue consultado por Metamos Bulla directamente: un gol a la contra (Colo Colo), ¿le celebras? El uruguayo, lejos de tirarla al córner, no titubeó y se la jugó con aplaudida respuesta en el panel.

Rivero y su gol ante Coquimbo /Photosport

“Obvio que le celebro. Síiii, obvio que sí, claro que sí”, recalcó el ariete de U de Chile, quien dejó en claro que está 100% enfocado en su aventura con el Romántico Viajero.

En lo que fue una extensa charla con el canal oficial del club, Rivero ratificó que llegó para levantar una copa con los azules. Ahí destacó que “el complejo es espectacular y la gente también”.

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“Es un gran club, con gran ambiente, ojalá que logremos algo lindo. Estoy feliz de poder competir, estaba en una película de terror que no podía salir. Espero que sea el comienzo de algo muy lindo”, cerró.

El video: