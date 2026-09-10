Tras partidazo ante Colo Colo: Filtran que Christian Bravo es el nuevo tapado en el arco de la Roja

Nicolás Córdova busca el recambio en la selección chilena y el portero de Huachipato será una de las sorpresas en la convocatoria.

La selección chilena afina los últimos detalles para la fecha FIFA que se avecina. Por lo mismo, Nicolás Córdova define los nombres que dirán presente en los duelos ante los países que organizaron el reciente Mundial 2026.

Mientras en la dirigencia se busca DT, el hombre de las métricas aprovecha de probar nuevos nombres. En la lista asoman sorpresas desde Europa por la citación de Zidane Yáñez, Thomas Dean y Jetzen Lopez. Pero las novedades también se registrarán en la Liga de Primera.

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Esto porque uno de los porteros más regulares del torneo como Christian Bravo, tendrá su primera convocatoria en la selección adulta. Según La Tercera, el regalón de Jaime García se ganó el llamado tras su gran temporada y luchará por el recambio en el arco nacional.

“Los jóvenes no necesitan más discursos, necesitan ejemplos”, recalcó Claudio Bravo sobre el joven portero. Incluso compartió imágenes con el guardameta que viajó desde el sur hasta Buin para participar en sus clínicas deportivas en el complejo “El Uno Campus”.

“Hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Bravo, de Huachipato. Son muchachos que tienen que seguir compitiendo”, indicó el Bicampeón de América sobre el portero de Huachipato que ya tiene su bendición para portar el “1” en la Roja.

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Christian Bravo, la nueva carta en el arco de Chile

El oriundo en Talcahuano vive un 2026 inolvidable. A sus 20 años recibió la oportunidad de Jaime García y no soltó más el arco acerero.

En 2025, Christian Bravo ya había dado luces de su gran rendimiento. Su debut fue en septiembre y con caída por 3-2 ante Cobresal

Sin embargo, el joven portero supo trabajar en silencio hasta tener su revancha. Lo que consiguió esta temporada con números que asombran para su corta edad. Incluso superó la agresión por bombas de estruendo que sufrió en el partido ante Coquimbo Unido.

Christian Bravo será llamado a la fecha FIFA de septiembre y octubre

Tras solo unos días de recuperación volvió al arco y fue pieza fundamental en el empate ante Colo Colo. Si hasta Vozinha reconoció su gran rendimiento y proyección.

Presentaciones que ahora le permitirán tener su primera experiencia a nivel internacional por la fecha FIFA con Chile. Los rivales serán Canadá, Estados Unidos y México. Por lo que luchará por al menos lograr sumar minutos en uno de los tres duelos que se disputarán entre septiembre y octubre.