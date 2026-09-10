El futbolista del Sheffield United forma parte de los seis delanteros convocados por Nicolás Córdova para la fecha FIFA XL.

La selección chilena tiene nueva convocatoria para la fecha FIFA tamaño XL que se disputará en los próximos días. Entre septiembre y octubre la Roja enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México. Por lo que la lista fue contundente.

Nicolás Córdova decidió tomar drásticas medidas y de entrada dejó fuera definitivamente a la generación dorada. Del equipo histórico ya no queda ningún representante. A tal punto que Eduardo Vargas no recibió el llamado pese al gran momento que vive en la U y el rendimiento que presenta en la Liga de Primera.

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Lo que fue respaldado por un histórico de la selección chilena como Jorge Contreras. En conversación con Redgol, aplaudió la valentía del adiestrador de apostar por nuevos nombres para este tipo de instancias.

“El hecho que ya quiera probar a chicos jóvenes es bueno. Es una nomina interesante. Va a ser un buen apronte. Tienen que demostrar que son capaces de ponerse la camiseta de la selección”, expresó a Redgol.

Las dudas sobre el llamado a Ben Brereton: “Ya no dio”

Pero el tono cambió radicalmente cuando supo que entre los convocados sí está Ben Brereton Díaz. El delantero inglés nacionalizado chileno fue citado para los próximos tres partidos y todo apunta a que será el referente en el área nacional.

Convocatoria que llega en gran momento para Big Ben ya que dejó el Southampton para jugar en el Sheffield United. En este inició del Championship es titular en el elenco que ahora marcha décimo con 9 puntos en seis fechas disputadas.

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Pero la consideración para Ben Brereton Díaz no llenó el paladar del “Coke” que explicó los motivos de su contrariedad a esta convocatoria.

“No me parece que insistan con él. Yo creo que no dio para este nivel”, indicó de entrada el subcampeón de la Copa América 1987. “Deberíamos buscar otro delantero para que funcione”, indicó con miras ya a los próximos partidos.

Ben Brereton tendrá una nueva oportunidad en la selección chilena para la fecha de septiembre y octubre.

El multicampeón del fútbol chileno con Colo Colo y Universidad Católica además recalcó que el problema del delantero es recurrente en la selección. Por lo mismo se deben buscar nuevas opciones para no sufrirlo otra vez en las Eliminatorias

“Ese es el principal problema, no tenemos delanteros de nivel. Vamos a tener que probar en esa posición. No es el delantero para la selección”, sentenció.