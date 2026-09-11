El portero Christian Bravo abordó en los canales oficiales de Huachipato lo que fue esta nominación para los próximos amistoso de la Roja.

Nicolás Córdova hizo oficial su lista de nominados para los próximos amistosos de la selección chilena ante Canadá, Estados Unidos y México. El equipo de todos tendrá una agenda cargada a fines de septiembre e inicios de octubre, con tres duelos que dan inicio al proceso rumbo al Mundial 2030.

Para esta ocasión el interino entrenador de la Roja siguió apostando por nombres jóvenes y buscando nuevas opciones. Así es como uno de los nominados terminó siendo Christian Bravo, arquero de 20 años que está atajando en Huachipato y que destacó el pasado domingo al mantener en cero su portería ante Colo Colo.

El joven guardameta abordó lo que fue este llamado para representar al equipo de todos, donde aseguró que es un sueño que está cumpliendo y que espera sea el primer llamado de muchos pensando en el futuro.

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La felicidad de Christian Bravo tras se llamado a la selección chilena

“Es un momento muy emocionante, fue un sueño cumplido. Son muchos años en que lo venía buscando. Son hartos años de sacrificio, mucho trabajo que no se ve detrás del fin de semana”, declaró Bravo en charla con los canales oficiales de Huachipato.

En ese sentido, el meta señaló que “estoy muy contento por la oportunidad y espero que sea la primera de muchas. Nos vamos a encontrar con jugadores de la elite que están a otro nivel. Va a ser una competencia muy gratificante y nos va a servir”.

Christian Bravo fue nominado a la selección chilena tras ganarse la titularidad en Huachipato. | Foto: Photosport.

“Esto te invita a seguir creciendo, a seguir mejorando. Significa que estás haciendo las cosas bien, entonces por eso no hay que relajarse, sino hay que seguir trabajando el doble, el triple para quizás llegar más lejos aún en la carrera”, agregó.

Para cerrar, el jugador acerero sostuvo que “uno desde chico soñó que iba a llegar a la selección y hoy día cumplirlo de esa manera es un sentimiento muy lindo. No tengo no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en este momento. Ahora enfocarse en que salga todo bien y a celebrar con la familia más que nada”.

Los tres amistosos que jugará la selección chilena

Chile vs. Canadá – 26 de septiembre a las 20:00 horas – BMO Field en Toronto.

Chile vs. Estados Unidos: 29 de septiembre a las 21:00 horas – Energizer Park en Misuri.

Chile vs. México: 6 de octubre a las 22:30 – Los Angeles Memorial Coliseum.

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En síntesis