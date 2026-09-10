El central Guillermo Maripán encabeza la lista de ausencias que tiene La Roja para los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México.

27 futbolistas fueron los que convocó Nicolás Córdova para los tres partidos amistosos que sostendrá la Selección Chilena en Norteamérica ante las escuadras de Canadá, Estados Unidos y México, donde como siempre ocurre hay llamativas ausencias.

Si comparamos la última citación que hizo el técnico especialista en métricas para los amistosos contra Portugal y Congo, son siete las diferencias entre una y otra, esto sin contar con nombres que hace rato le dicen que “no”, como Erick Pulgar, u otros como Alexis Sánchez quien ahora juega en Canadá.

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Las ausencias en la nómina de la Selección Chilena

En el arco, uno de los nombres que no aparece en la consideración es Thomas Gillier de presente negativo en el CF Montréal de la MLS. Ya en defensa, la falta más importante es la de Guillermo Maripán, hoy en Inter de Porto Alegre, y que siempre fue opción en la zaga para el técnico.

Además de Memo, en la última línea destacan las ausencias de Francisco Sierralta, que recién cambió de equipo, e Igor Lichnovsky quien regresó a Universidad de Chile. Mientras en el mediocampo, no está en esta lista de la Selección el valor de Independiente, Lautaro Millán.

Por último, en la delantera no aparecen respecto de la última citación de Córdova los nombres de Iván Morales, quien también cambió de club para llegar al Rojo de Avellaneda, además de Clemente Montes, que está de regreso en Católica tras una larga lesión.

¿Cuándo juega La Roja?

El primero de los amistosos que tendrá la Selección Chilena será ante Canadá, a jugarse el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Tres días después, el martes 29 visitará a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, desde las 21:00 horas.

El último de los duelos de preparación que jugará el Equipo de Todos será el martes 6 de octubre, otra vez en suelo estadounidense pero ante México, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, a contar de las 22:30 horas de nuestro país.

En síntesis