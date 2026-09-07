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Fecha FIFA

Alarma en Colo Colo por éxodo de titulares en fecha FIFA: “Hay que estar preparados”

En el Cacique podría perder hasta a cinco titulares y llegarían mermados para la fase de Copa Chile.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo podría perder hasta seis jugadores por la fecha FIFA
© photosportColo Colo podría perder hasta seis jugadores por la fecha FIFA

Colo Colo da vuelta la página tras el empate ante Huachipato, y ahora se enfoca en su próximo desafío por la Liga de Primera. El Cacique debe recibir a Deportes Concepción, en un partido clave antes de la fecha FIFA. 

Fernando Ortiz enfrentará a los lilas en el Estadio Monumental y tras ello, deberá afrontar el desafío de la Copa Chile. Lo que enfrentará una nueva complicación ya que perderá un número importante de jugadores titulares. 

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Por lo mismo, en el plantel ya afrontan el éxodo masivo. Sin embargo, confían en la capacidad de futbolistas que tiene el Cacique para afrontar las definiciones que vienen. 

“Independientemente de quién esté, todos están preparados para suplir al jugador que salga. Si hay citados, excelente”, apuntó Diego Ulloa tras el empate ante Huachipato. 

El lateral asoma como fijo en la próxima nómina y abordó la chance de volver a vestir la camiseta de la Roja.  

Yo me ilusiono, siempre, hay que trabajar para eso”, recalcó sobre la opción de disputar una nueva fecha FIFA. 

¿Qué jugadores puede perder Colo Colo en la fecha FIFA?

Por la fecha FIFA de septiembre y principios de octubre, se espera al menos cuatro nominados de Colo Colo: Iván Román, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa. 

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Además se sumará Vozinha por Cabo Verde y que jugará las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones. El 25 visita a Malí y el 29 recibe a Ruanda, y se espera que sea titular en ambos encuentros. 

Vozinha también estará ausente en Colo Colo por la fecha FIFA.

Vozinha también estará ausente en Colo Colo por la fecha FIFA.

A dicho número incluso podría crecer si Nico Cordova decide citar a jugadores como Leandro Hernández o Lautaro Pastrán que vienen presentando un gran rendimiento. Además está la opción de que Gabriel Maureira dispute los Juegos Odesur, por lo que el número de ausentes crecerá. 

Ahora los partidos que afectarán a Colo Colo serán los de Copa Chile por octavos de final. Duelos que se disputarán el 22 y 25 de septiembre, y que hasta podrían ser en el Estadio Nacional. 

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