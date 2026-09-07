Ante la posibilidad de perder varios jugadores convocados por Nicolás Córdovas, además de Vozinha, en el Cacique prefirieron verlo como una oportunidad más que un gran problema.

Colo Colo sumó un empate sin goles frente a Huachipato en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 y sigue como puntero, aunque podría tener una complicación a raíz de la selección chilena. Algo que en el plantel del Cacique parece no generar ninguna alarma.

Así quedó claro en las palabras de Diego Ulloa, quien estuvo presente en la última fecha FIFA que disputó la Roja. El lateral izquierdo fue uno de los dos convocados albos por Nicolás Córdova para los amistosos frente a Cabo Verde y Portugal en la antesala del Mundial 2026.

El otro futbolista colocolino que fue citado por Córdova para esos duelos fue Víctor Felipe Méndez. Aunque también estuvo Iván Román, quien en aquel momento pertenecía a los registros de Atlético Mineiro de Brasil. Pero se integró a préstamo al Cacique.

Diego Ulloa en acción en el Superclásico ante Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Por ende, sería un tercer jugador que se ausentaría para disputar los duelos que Chile tiene pactados para el 26 y 29 de septiembre ante Canadá y Estados Unidos respectivamente, además del juego frente a México el 6 de octubre. “Independiente de quién esté, están todos preparados para suplir al jugador que salga”, manifestó Ulloa.

Otro que estará fuera en esa fecha FIFA será Vozinha, el portero y capitán de Cabo Verde. El cuadro isleño participará en las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones contra Mali de visitante y Ruanda en condición de local el 25 y 29 de septiembre, respectivamente. Todos se perderían la llave de la Copa Chile frente al Audax Italiano.

Vozinha tuvo un relajado debut liguero en Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

ver también Esto dijo Ortiz sobre el error de Vozinha en su debut liguero por Colo Colo: “Quiere ir a buscar la pelota o lo tocan”

Ulloa desdramatiza las bajas de Colo Colo por la selección chilena y de Cabo Verde

Para Diego Ulloa, que Colo Colo tenga jugadores en la selección chilena es positivo. Pero en el caso de que no aparezca ningún albo en la lista de Córdova tampoco sería algo terrible. “Si están citados, excelente”, afirmó el carrilero zurdo que también jugó en A.C. Barnechea, Deportes La Serena y Unión La Calera.

Iván Román seguramente aparecerá en la lista de la selección chilena. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Y si no, seguiremos concentrados por el campeonato. Siempre tengo ilusión de estar, hay que trabajar para eso”, agregó el lateral izquierdo de 22 años, quien fue protagonista en el duelo que los albos empataron ante Huachipato. De hecho, Ulloa fue artífice de una ocasión muy peligrosa.

Un remate suyo dio en el poste cuando el portero Christian Bravo no tenía cómo llegar para desviar la pelota. “Fue un buen tiro, lamentablemente no entró, pero seguiré trabajando para concretar ese gol. Tuvimos para haber ganado, todo el rato”, apuntó Ulloa.

“Nos sentimos muy bien, independiente de las condiciones de la cancha. Estaba muy mala, pero hicimos un gran partido. Faltó esa cuota de suerte, tuvimos muchas ocasiones y simplemente no se dio”, añadió el marcador de punta de 23 años.

ver también Criticó duramente a Nicolás Córdova y ahora jugará en la tercera división de España

Revisa el compacto del empate que Huachipato rescató vs Colo Colo

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como líder en la tabla de la Liga de Primera 2026, aunque la distancia se redujo a 14 puntos con sus cercanos perseguidores, Universidad de Chile y Universidad Católica.