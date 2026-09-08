Los azules hicieron oficial la extensión de vínculo del volante del 20 años. Sin embargo, no es la única firma que busca la dirigencia del romántico viajero.

Universidad de Chile ya está planificando lo que será la temporada 2027, la de su centenario. El mantener la actual base del plantel de Fernando Gago es clave para la dirigencia de Azul Azul, por lo que el trabajo de las renovaciones de contrato se ha tomado estos días.

Así quedó claro en esta jornada de martes, ya que la U oficializó en sus canales que logró extender el vínculo de Lucas Barrera. El volante de 20 años renovó su contrato hasta 2030, esto luego de transformarse en un habitual del equipo titular en estos últimos meses.

Sin embargo, no es la única renovación en la que están trabajando en el CDA, ya que luego de lograr la firma de Barrera van por mantener a una de las grandes figuras de este 2026.

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Universidad de Chile trabaja en un renovación clave

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, la dirigencia de Azul Azul ya se puso manos a la obra para extender el contrato de Eduardo Vargas. El lograr un acuerdo es clave, ya que su contrato finaliza en diciembre de este año.

“Tiene cláusulas de renovación automática que tiene que ver con minutaje de partidos, participación en compromisos. Me parece que Vargas va a cumplir con creces eso porque ha participado en muchos duelos. Tiene un minutaje importante dentro del campeonato”, detalló el periodista Marcelo Díaz.

Eduardo Vargas ha sido la referenciad de ataque titular en Universidad de Chile durante esta temporada 2026. | Foto: Photospot.

En ese sentido, el comunicador también informó que “se sentarán a conversar para ver si hay una mejora en lo salarial o no, si será por un año y habrá una extensión de contrato que lo vincule por dos temporada más. Lo que sí sé es que es una renovación automática la que va a dejar seguramente a Eduardo Vargas por un año más en La U”.

En esta temporada 2026 el atacante de 36 años ha jugado un total de 26 partidos, siendo 20 por la Liga de Primera, cinco por Copa de la Liga y uno por Copa Sudamericana. Suma once goles y cinco asistencias en 2020 minutos de acción.

En síntesis