El formado en Colo Colo dio el salto desde Argentinos Juniors al Rojo de Avellaneda.

Iván Morales protagonizó un importante y sorpresivo traspaso desde Argentinos Juniors a Independiente. Un movimiento que trae consigo presión, tal como indica un histórico en Avellaneda.

El formado en Colo Colo hace rato que se estableció en Argentina, tras de un fallido paso por Cruz Azul de México. Primero en Sarmiento de Junín y luego en el Bicho de La Paternal. Claro que ahora tendrá la oportunidad de defender a uno de los clubes más grandes de Buenos Aires.

La advertencia a Iván Morales

Iván Morales llega a Independiente en medio de un complicado momento económico del club. Además, no han logrado encontrar buenos resultados deportivos. Hace unas semanas de hecho se fue Gustavo Quinteros y hoy el entrenador es Jadson Viera.

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El arribo de Morales se da por la salida de Gabriel Ávalos, quien era una de las figuras del equipo. El paraguayo que estuvo en la Copa del Mundo 2026 con su selección se marchó a Olimpia, dejando al Rojo con muy poco tiempo para encontrar a un reemplazante.

Silvio Romero, quien anotó más de 50 goles con la camiseta del Rojo, habló sobre la situación que vive el club. Además, opinó de los delanteros incluyendo a Iván Morales. “Es muy linda la responsabilidad de jugar de 9 en Independiente pero no deja de ser una de las camisetas más pesadas“, indicó el ex atacante a Muy Independiente.

Morales anotó 2 goles en Argentinos Juniors. Imagen: Instagram

“La salida de Ávalos desestabilizó todo, se fue a último momento y cuando pasa eso no tomas las mejores decisiones como club“, complementó Romero. El ex delantero jugó entre 2018 y 2021 en Independiente, periodo donde ganó la Suruga Bank en Japón.

La llegada de Iván Morales a Independiente ha sido cuestionada. El chileno de 27 años viene de jugar 18 partidos en Argentinos Juniors, con solo 2 goles. Sus antecedentes no convencen a los hinchas, pero el formado en Colo Colo intentará acallar las críticas con fútbol.