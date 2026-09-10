Si bien el chileno reconoció que "lo que más quisiera es aportar goles", dejó en claro que mostrará en su nuevo equipo "la garra, que le mete, que no para de correr y que presiona mucho".

En un traspaso que no dejó de llamar la atención, el delantero chileno Iván Morales dejó Argentinos Juniors para convertirse en nuevo refuerzo de Independiente, club que lo presentó de manera formal ante los medios de comunicación.

El surgido en Colo Colo llega al Rojo de Avellaneda en calidad de préstamo hasta junio del 2027, con la opción de que se extienda el vínculo hasta diciembre del próximo año, además de una opción de compra por su pase tasado en US$1.5 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha.

En su primera presentación como jugador de Independiente, Iván Morales llamó la atención con una curiosa promesa que le hizo a los hinchas, donde afirmó que “como delantero lo que más quisiera es aportar goles, pero la entrega no va a faltar“.

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Las primeras palabras de Morales en Independiente

“Vengo a un club gigante, todos los sabemos. Estoy muy contento de estar acá. Sé al club donde vengo y tengo muchas expectativas de que las cosas salgan bien”, afirmó el Tanque quien dejó en claro lo que va a mostrar en su nuevo equipo.

“Soy un jugador que se caracteriza por la garra, que le mete, que no para de correr y que presiona mucho“, sostiene Morales quien además aclaró que no viene para ser el centrodelantero de Independiente, pues “en mi carrera he jugado mucho de nueve, de doble nueve y también por la banda. Donde me toque siempre voy a intentar aportar”.

El chileno cerró su presentación en el cuadro trasandino advirtiendo que “vengo acá con mucha expectativa de hacer las cosas bien y de entregarme al 100%. Voy a intentar siempre dar lo mejor de mí para que le vaya bien al Rojo”.

¿Cuándo podría debutar el chileno?

Iván Morales ya está a disposición del técnico uruguayo Jadson Viera para el próximo juego de Independiente, este domingo 13 de septiembre a las 19:15 horas, cuando reciba en el Estadio Libertadores de América a San Lorenzo por la jornada 9 del Clausura 2026 en Argentina.

En síntesis