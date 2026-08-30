El entrenador argentino utilizó su cuenta de Instagram para marcar su adiós del cuadro cordobés.

La era de Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba llegó a su inevitable final. Luego del empate sin goles ante Central Córdoba la dirigencia del Matador oficializó el despido del casildense, quien sumó una nueva campaña desastrosa como entrenador.

Pese a las altas expectativas puestas en su ciclo, el ex Universidad de Chile apenas registró una victoria en siete partidos, en los que además acumuló cuatro derrotas y dos empates. Por si fuera poco, los cinco puntos que sumó en el Clausura tienen a La T colista del Grupo A.

Con estos números a Talleres no le quedó otra que entregarle el sobre azul a Sampa, quien por medio de su Instagram personal publicó una sentida carta para despedirse de la institución.

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Jorge Sampaoli marca su adiós de Talleres con esta carta

“A veces, las cosas no salen”, comenzó escribiendo Sampa, para luego agregar que “pienso que en el fútbol, como en la vida, la única forma de resolver los problemas es trabajar y trabajar y trabajar. Poner la cabeza y el cuerpo el tiempo que sea necesario hasta encontrar soluciones”.

“No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”, añadió.

En ese sentido, el campeón de América con la Roja aseguró que “me duele muchísimo porque hace años deseo dirigir en el fútbol argentino. Me encontré en talleres con deportistas y con trabajadores decididos a competir y a mejorar”.

“Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han -y lo hemos-dado todo. No pudimos. No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas. Lo que queda es el sentimiento. Este escudo merece una historia mucho mejor que la que está viviendo”, concluyó.

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En síntesis