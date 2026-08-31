Zambombazo de Jeisson Vargas ilusiona a La Serena y condena a Calera con el descenso

El volante de 28 años marcó golazo y le dio tres puntos de oro al cuadro granate. Mientras que los cementeros siguen más complicados que nunca con la permanencia.

Una nueva sorpresa se registró en la Liga de Primera. En duelo por zafar de la parte baja de la tabla, Deportes La Serena superó por 1-0 a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán.

El encuentro se disputó desde el primer minuto con el cuchillo entre los dientes. Por lo que el marcador se mantuvo igualado hasta que en el 43’ apareció el jugador diferente de los granates.

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Jeisson Vargas recibió fue del área y con el arco cementero de frente, sacó a relucir su mejor faceta: el remate de media distancia. Pero ahora con un zambombazo de aquellos que cruzó toda la defensa local y dejó sin opciones a Nico Avellaneda.

En el complemento, con más garra que fútbol el cuadro cementero metió en su arco a los dirigidos por Felipe Gutiérrez. Pero en el momento más complicado apareció el portero José Tapia que sacó a relucir sus reflejos y mantuvo el cero en su arco.

“Merecíamos hace rato este triunfo. Lo veníamos buscando. El Pipe me da confianza y libertad para poder probar de media distancia“, agradeció Jeisson Vargas que fue elegido como la figura del partido por TNT Sports.

La Serena supera a Calera y despega de la parte baja: tabla actualizada

Con este resultado por 1-0, Deportes La Serena salta en la tabla de posiciones y ahora es 9° con 27 unidades. En tanto la próxima fecha recibe a Ñublense el 6 de septiembre en el Estadio La Portada. Tras ello, el 13/9 vuelve a ser local ante Universidad de Chile.

Por su parte, Unión La Calera sigue como único colista con 14 puntos en 21 partidos disputados. Además arrastra una diferencia de gol de -21, la peor de toda la competición.

Ahora debe visitar a O’Higgins el 6/9 y luego será local ante Deportes Limache el 14/9. Partidos que serán determinantes para seguir soñando con su permanencia en la Liga de Primera.