El director deportivo de los Lobos de Herning llenó de halagos al zurdo chileno de 22 años tras haber sido anunciado como flamante contratación de las Águilas, actual campeón de la UEFA Conference League.

Darío Osorio dejó el Midtjylland fue confirmado como fichaje del Crystal Palace y se transformó en el primer chileno en llegar a aquel club. Es el actual campeón de la UEFA Conference League, aunque comenzó con dos derrotas consecutivas la actual edición de la Premier League en Inglaterra.

El jugador surgido en las inferiores de Universidad de Chile será la venta más cara en la historia del fútbol danés si es que las Águilas activan la opción de compra que incluyeron en el préstamo. “Cuando miramos hacia atrás y vemos su camino, lo primero que sentimos es orgullo”, dijo el director deportivo del club Kristian Bach Bak.

“Lo fichamos como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Desde entonces hemos trabajado juntos y de manera muy enfocada para desarrollarlo tanto como futbolista como persona”, agregó el directivo de los Lobos de Herning.

Darío Osorio en acción frente a Besiktas por la Champions League. El cuadro turco eliminó al Midtjylland. (Ahmad Mora/Getty Images).

Y prosiguió con esta lluvia de halagos. “Está en un momento de su carrera en el que el siguiente paso es la Premier League. Ese es exactamente el recorrido que queremos construir para los jóvenes jugadores que llegan aquí”, manifestó Bach Bak, un hombre clave en las contrataciones del Midtjylland.

Vale decir, Osorio quedó como ejemplo en el cuadro de Dinamarca que lo fichó en 2023. “Hace falta mucho para recorrer todo el camino desde Chile hasta Midtjylland y llegar a una de las mejores ligas del mundo. Darío ha sido curioso, ambicioso y ha tenido la disposición de trabajar en cada uno de los detalles necesarios para elevar su nivel”, añadió el director deportivo.

“Al mismo tiempo, nos ha regalado momentos muy especiales durante este recorrido. Tanto nosotros como los hinchas recordaremos durante mucho tiempo”, manifestó Bach Bak. Una sociedad con el guineano Franculino Djú fue seguramente algo indeleble para los fanáticos del Midtjylland.

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Midtjylland presenta a Darío Osorio al Crystal Palace: “Agregó cada vez más cosas a su juego”

El Midtjylland dejó un mensaje descriptivo sobre Darío Osorio a su nuevo club, el Crystal Palace. “Todo el mundo puede ver que tiene velocidad, una capacidad para encarar y una definición que pueden ganar partidos de fútbol”, expuso Kristian Bach Bak.

“Lo decisivo en su desarrollo ha sido que agregó cada vez más elementos a su juego. Se ha convertido en un futbolista más completo, más maduro y con mayor capacidad para influir en los partidos durante los 90 minutos, tanto ofensiva como defensivamente”, apuntó también el director deportivo del cuadro danés.

Darío Osorio en acción ante Cabo Verde. (Joshua Devenie / Photosport).

Y cerró con más halagos. “Eso también hace que sea aún más especial ver dónde está hoy. Hace tres años llegó aquí desde Chile como un jugador joven con un enorme potencial. Ahora se marcha a la Premier League como futbolista internacional y con gran experiencia en Europa”, cerró Bach Bak.