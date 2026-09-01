El zurdo de 22 años fue confirmado como refuerzo de las Águilas y el director ejecutivo y copropietario de la institución valoró las capacidades del seleccionado chileno.

A pesar de que sonó en varios clubes antes del Crystal Palace, finalmente Darío Osorio fue anunciado como refuerzo del actual campeón de la UEFA Conference League. Así las cosas, el seleccionado chileno cumplirá su deseo de jugar en la Premier League.

Sí, el atacante zurdo de 22 años formado en las divisiones inferiores de la Universidad de Chile llegó a la máxima categoría del fútbol inglés. Y a un club que ha tenido buenas temporadas en el último tiempo. De hecho, en la campaña 24-25 se coronó ganador de la FA Cup.

Y en el curso siguiente, conquistó la Supercopa de Inglaterra, conocida como FA Community Shield, tras vencer al Manchester City. Le puso broche de oro a la temporada 25-26 con la obtención del tercer trofeo más importante a nivel continental tras vencer al Rayo Vallecano.

Steve Parish (a la derecha) junto al DT austriaco Oliver Glasner, quien salió de Crystal Palace y asumió en el Nottingham Forest. (Alex Grimm/Getty Images).

Pero nada de esa historia hubiera sido posible sin Steve Parish, director ejecutivo de la institución. Llegó al club en 2010, cuando las arcas eran insostenibles. Existía una deuda de más de 30 millones de euros. Fue el creador de la empresa TAG Worldwide.

Una compañía que llegó a facturar más de 150 millones de la divisa europea por año. Desde 2013 que las Águilas están en la división de honor del balompié inglés. No han descendido desde entonces, algo muy valioso para un club que muchas veces fue de los llamados “ascensores” por su capacidad para bajar y subir constantemente.

Pues bien, Parish sacó la voz una vez confirmado el fichaje de Osorio. “Darío es un jugador joven con un enorme potencial. Su desarrollo ha llamado nuestra atención. Estamos encantados de incorporarlo al Crystal Palace“, manifestó el empresario.

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Dueño del Crystal Palace elogia la calidad de Darío Osorio

Steve Parish tiene mucha influencia en las decisiones futbolísticas del Crystal Palace, que sumó a Darío Osorio y otras 10 incorporaciones en el mercado de fichajes de verano. “Llega a un plantel joven y talentoso“, describió el empresario.

Steve Parish levanta la Conference League junto a Dean Henderson, arquero del Crystal Palace. (Getty Images).

“Tiene mucha experiencia internacional y, al mismo tiempo, un amplio margen de crecimiento. Estamos muy contentos de que pase a formar parte de lo que estamos construyendo en el sur de Londres“, agregó Parish en estas declaraciones difundidas por la institución.

Así las cosas, ahora queda saber cuándo será el debut de Osorio en la máxima categoría inglesa. Por lo pronto, el siguiente desafío liguero del Palace será ante el Fulham en uno de los derbis londinenses. Ese duelo se jugará el 5 de septiembre. Parece muy pronto para el estreno del zurdo atacante de 22 años.

Así va el Crystal Palace en la tabla de posiciones de la Premier League 26-27

Crystal Palace comenzó con dos derrotas en dos partidos la Premier League 26-27 y es uno de los colistas.