El chileno se une a un equipo que tiene a varias figuras de renombre y que compite a nivel europeo.

Crystal Palace de la Premier League se adelantó a todos y se quedó con Darío Osorio. De esta manera, el chileno da el salto a una de los mejores torneos del mundo, pero ¿qué tal es su nuevo club?

Osorio fue uno de los jugadores más apetecidos del mercado europeo y los londinenses consiguieron con préstamo con opción de compra obligatoria. El negocio bordea los 30 millones de euros según informan en Inglaterra, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del fútbol inglés.

El buen presente de Crystal Palace

Si bien Crystal Palace no es de esos equipos denominados grandes en suelo británico, atraviesa el mejor momento de su historia y su proyecto actual es bastante atractivo para un jugador en ascenso como Darío Osorio. Llega a un buen lugar.

El club del sur de Londres logró su título más importante en la temporada pasada, al vencer a Rayo Vallecano en la final de la Conference League y obtener este trofeo internacional. Esto no es un hecho aislado, ya que en la campaña 2024-2025 también habían dado la vuelta olímpica en la FA Cup, derrotando a Manchester City en la definición.

ver también La trastienda del salto de Darío Osorio al Crystal Palace en el ‘deadline day’ de la Premier League

El accionista mayoritario de Crystal Palace es Woody Johnson, empresario estadounidense que fue embajador de su país en Reino Unido. También es propietario de New York Jets, equipo de la NFL.

En cuanto a los jugadores, en el plantel del Palace están Dean Henderson, quien fue uno de los arqueros de Inglaterra en la última Copa del Mundo; Jefferson Lerma, seleccionado colombiano; Ismaïla Sarr, mundialista con Senegal y muy buscado en este mercado y Jean-Philippe Mateta, seleccionado francés que también dijo presente en Norteamérica 2026.

Mateta es una de las figuras de Crystal Palace. Imagen: Getty

El entrenador actual de Crystal Palace es Pierre Sage, francés de 47 años con experiencia en el Lyon y Lens. En las primeras dos fechas de la Premier League ha cosechado dos derrotas, ante Everton y Manchester City. El gran desafío de esta temporada será jugar la Europa League, donde Darío Osorio intentará ganarse un puesto. El próximo encuentro del equipo es ante Fulham el sábado 5 de septiembre, donde podría debutar el chileno.

Recuerda que Darío Osorio en la Premier League se podrá ver en vivo a través de Disney+.