Los medios más importantes de Inglaterra reaccionaron al fichaje del atacante chileno en el Crystal Palace.

Darío Osorio fue protagonista de uno de los grandes movimientos de mercado en Europa. El atacante chileno de 22 años fue traspasado del Midtjylland al Crystal Palace por unos 30 millones de dólares, una cifra que llamó la atención en el lucrativo fútbol inglés.

Y es que el cuadro del sur de Londres se tuvo que mover con rapidez para dar con un arma en ofensiva tras la negativa de Malick Fofana, quien pese a tener todo acordado con el club terminó llegando al Sunderland.

Este fichaje por parte del Palace en el llamado ‘deadline day’ generó diversas reacciones en los medios ingleses, quienes incluso llegaron a apuntarlo como el “próximo Alexis Sánchez”.

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Medios de Inglaterra reaccionan a la llegada de Darío Osorio

Para empezar el medio Sky Sports lo incluyó en el listado de arribos a última hora del mercado de la Premier League, escribiendo “Darío Osorio – de FC Midtjylland a Crystal Palace, préstamo”.

The Telegraph, en tanto, detalló que “Crystal Palace se inclinó por Quinten Timber, procedente del Marsella, después de analizar a varios otros mediocampistas, además del extremo Darío Osorio, del Midtjylland”.

Darío Osorio ya tuvo su primer entrenamiento con el plantel del Crystal Palace. | Foto: Crystal Palace.

Por su parte el medio partidario We Are Palace aseguró en torno al chileno que “Crystal Palace cierra un acuerdo de £24,7 millones por Osorio tras el rechazo de Malick Fofana”.

Fue en ese mismo sitio donde se lanzaron con la más osada de las comparaciones: “¿Quién es Darío Osorio? Crystal Palace se suma en la carrera de £13 millones por ‘el próximo Alexis Sánchez’”.

Para cerrar otro portal partidario como The Holmesdale destacó que “Palace ficha al extremo chileno Darío Osorio procedente del Midtjylland”, agregando luego “el muy valorado internacional chileno”.

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En síntesis