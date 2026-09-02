César Vaccia asegura que el nacido en la U ha tomado buenas decisiones para ir paso a paso en Europa, además de seguir en el radar de los grandes.

Al fin Darío Osorio dio el gran salto en su carrera que estaba esperando, al ser presentado como nuevo refuerzo del Crystal Palace, en el último día del mercado de fichajes en Europa.

El formado en Universidad de Chile pasará a jugar en la Premier League, algo que venía buscando hace mucho tiempo, cuando comenzó a brillar y ser figura en el Midtjylland de Dinamarca.

Más allá de tres largas temporadas, fue uno de sus formadores en la U, quien sacó la voz con Redgol, para asegurar que todo este tiempo fue una buena decisión para su futuro.

Darío Osorio fue confirmado como fichaje de las Águilas y estará en la Premier League inglesa.

ver también Crystal Palace anuncia el fichaje de Darío Osorio y dos refuerzos más en el ‘deadline day’ de la Premier League

César Vaccia: “Si iba a otro equipo no iba a jugar”

Fue César Vaccia quien conversó con Redgol para analizar el salto de Darío Osorio al Crystal Palace de la Premier Legue, con un importantísimo paso en su carrera deportiva en Europa.

“Yo creo que hizo lo correcto, una liga de Europa que no es tan grande, pero que tiene un prestigio como la danesa”, destacó por la primera vuelta que tuvo que dar en el Viejo Continente.

Por lo mismo, asegura que, tras dejar Dinamarca, ahora nuevamente hace una buena elección, que le permitirá sumar minutos, adaptarse y seguir en el radar de los grandes.

“Ahora es un equipo de Premier League, pero no es Liverpool ni el Arsenal, es un equipo donde va poder jugar. Si iba al City no iba a jugar. En este equipo va poder jugar, tendrá todas las posibilidades, si repite las actuaciones que hizo en Dinamarca”, precisa.

Por lo mismo, deja en claro que “si juega, mostrando todas sus condiciones, lo verán todos los equipos grandes, entonces es una buena decisión, siempre fue un chico diferente”.

Mira la presentación de Darío Osorio