El chileno que acaba de firmar con Crystal Palace, participó de un comercial en su niñez.

Darío Osorio vive un presente soñado en su carrera deportiva, gracias a su reciente fichaje por el Crystal Palace de la Premier League. Claro que también tuvo un breve pasado como actor.

El formado en Universidad de Chile dejó en el pasado los tres años en el Midtjylland de Dinamarca y dio el mayor salto de su carrera, al firmar por el equipo londinense en una operación que bordea los 30 millones de euros.

La actuación de Darío Osorio

Darío Osorio saltó a la fama en 2022, cuando el 14 de enero le anotó a Colo Colo en un amistoso disputado en Argentina. Los Albos ganaron por 2-1, pero el zurdo dejó un golazo con solo 17 años, adelantando lo que se venía para su carrera. Pronto comenzó a demostrarlo.

Pese a su corta edad, Osorio tuvo que asumir protagonismo en la U rápidamente y en un periodo muy malo para el Romántico Viajero. Fue responsable de que el equipo no descendiera a Primera B en el 2022, cuando el equipo andaba a los tropiezos de la mano de Santiago Escobar, Diego López y Sebastián Miranda.

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Claro que antes de su brillante aparición en el primer equipo, los hinchas de Universidad de Chile habían conocido a Darío Osorio, pero en su faceta de actor. En el año 2017, cuando tenía solo 13 años, participó en un comercial del club junto a Leonel Sánchez.

En este spot publicitario, Osorio recriminaba a un niño por no poder dominar el balón. Ahí aparecían en la cancha de tierra Leonel Sánchez, Sergio Navarro, Carlos Campos y Alberto Quintano, quienes le decían al futuro jugador de Crystal Palaces que los de la U no eran así. Juntos presenciaban el arribo de un búho. “El Vuelo del Chuncho”, se llamaba la campaña que invitaba a celebrar al Ballet Azul.

Cosas de la vida, Leonel Sánchez falleció un 2 de abril de 2022, mismo día que Darío Osorio anotó ante Universidad Católica en la derrota de Universidad de Chile. Para los Azules, el comercial unió a ambos zurdos formados en el Romántico Viajero. Hoy la Joya de Hijuelas buscará escribir su historia en la Premier League.